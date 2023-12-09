電費調整｜謝展寰料未來基本電價加幅會較以往低　可控於通脹升幅內

兩電明年下調淨電費，環境及生態局局長謝展寰在電台節目表示，兩電未來5年發展計劃開支比上個5年期少。他相信如果燃料費沒有太大波動，基本電價加幅會較以往低，並控制在通脹水平之下。
謝展寰強調兩電投資由政府把關和批准，會在平衡安全、清潔和低碳等因素下，要求採用價格最低的發電選項。至於政府完成與兩電利潤管制協議的中期檢討，兩電拒絕降低8%的准許利潤，被問到是否代表未來經濟環境如何，兩電仍可加電費「想點就點」，謝展寰不認同，指有關説法負面，強調香港是行普通法的開放型經濟社會，要尊重已有協議，按合約和機制辦事，對營商環境亦有好處。
中期檢討亦引入針對大型供電中斷事故的罰款機制，不過繼續保留事故後在指定時間內復電的獎賞，被批評只是「對沖」獎勵，不算懲罰。謝展寰指獎罰目的不同，不會互相抵銷，如果沒有獎勵，兩電對於修復時間和電力供應穩定度，會「無咁緊張」。
料需3至5年改變生活習慣
政府明年4月1日起實施垃圾徵費，謝展寰表示屆時會有半年適應期，而參考其他地方經驗，需要3至5年時間才可改變生活習慣。謝展寰續指，垃圾徵費實施首半年，如果市民不慎觸犯有關法例，當局會作出警告，不會發告票，同時政府會做好宣傳教育。他又說在約2,500多個地方，包括超級市場、藥房等，可購買指定垃圾袋。