熱門搜尋:
區議會選舉2023 區選繽紛日 李家超 六合彩 叱咤2023 日圓匯率 美斯 譚旻萱 恒生指數 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-09 10:54:05

電費調整｜謝展寰料未來基本電價加幅會較以往低　可控於通脹升幅內

分享：
謝展寰料未來兩電基本電價加幅會較以往低　可控於通脹升幅內

謝展寰料未來兩電基本電價加幅會較以往低　可控於通脹升幅內

兩電明年下調淨電費，環境及生態局局長謝展寰在電台節目表示，兩電未來5年發展計劃開支比上個5年期少。他相信如果燃料費沒有太大波動，基本電價加幅會較以往低，並控制在通脹水平之下

謝展寰強調兩電投資由政府把關和批准，會在平衡安全、清潔和低碳等因素下，要求採用價格最低的發電選項。至於政府完成與兩電利潤管制協議的中期檢討，兩電拒絕降低8%的准許利潤，被問到是否代表未來經濟環境如何，兩電仍可加電費「想點就點」，謝展寰不認同，指有關説法負面，強調香港是行普通法的開放型經濟社會，要尊重已有協議，按合約和機制辦事，對營商環境亦有好處。

中期檢討亦引入針對大型供電中斷事故的罰款機制，不過繼續保留事故後在指定時間內復電的獎賞，被批評只是「對沖」獎勵，不算懲罰。謝展寰指獎罰目的不同，不會互相抵銷，如果沒有獎勵，兩電對於修復時間和電力供應穩定度，會「無咁緊張」。

1_31.jpg Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖）

料需3至5年改變生活習慣

政府明年4月1日起實施垃圾徵費，謝展寰表示屆時會有半年適應期，而參考其他地方經驗，需要3至5年時間才可改變生活習慣。謝展寰續指，垃圾徵費實施首半年，如果市民不慎觸犯有關法例，當局會作出警告，不會發告票，同時政府會做好宣傳教育。他又說在約2,500多個地方，包括超級市場、藥房等，可購買指定垃圾袋。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受