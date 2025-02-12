電車加價兩年再申請 成人加3毫至3.3元

電車公司加價兩年多後再次提交加價申請。香港電車表示，已向運輸署提交申請，建議成人票價加3毫至3.3元，加幅達一成，而3至12歲小童和年滿65歲長者的優惠票價，亦分別加1毫和2毫至1.6元和1.5元，月票價格則維持不變。

香港電車指，目前乘客量尚未完全恢復至疫情前水平，不及2018年的八成半，而票務收入仍是電車的主要收入來源之一，與商業合作項目帶來的非票務收入相若，今次加價將主要用於配合保育標準的車隊翻新工程，以及拓展非票務收入項目。電車公司又稱，近年持續在營運以及改善服務質素上投放大量資源，包括大幅調整前線車長以及技術人員的薪酬水平，並分階段更新電車車隊、路軌及車載系統等基礎設施。