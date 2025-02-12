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2025-02-12 04:31:58
日報

電車加價兩年再申請 成人加3毫至3.3元

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香港電車

香港電車向運輸署提交加價申請。(蘇文傑攝)

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電車 加價

電車申請加價建議

電車公司加價兩年多後再次提交加價申請。香港電車表示，已向運輸署提交申請，建議成人票價加3毫至3.3元，加幅達一成，而3至12歲小童和年滿65歲長者的優惠票價，亦分別加1毫和2毫至1.6元和1.5元，月票價格則維持不變。

香港電車指，目前乘客量尚未完全恢復至疫情前水平，不及2018年的八成半，而票務收入仍是電車的主要收入來源之一，與商業合作項目帶來的非票務收入相若，今次加價將主要用於配合保育標準的車隊翻新工程，以及拓展非票務收入項目。電車公司又稱，近年持續在營運以及改善服務質素上投放大量資源，包括大幅調整前線車長以及技術人員的薪酬水平，並分階段更新電車車隊、路軌及車載系統等基礎設施。

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議員：加價不增太大負擔

立法會交通事務委員會委員張欣宇認為，考慮到電車公司的持續營運和發展，今次加價實屬無可厚非，但相信加幅不會對市民構成太大負擔。比起單純加價，他指更期待電車可研究區分本地居民和遊客票價，以及在「電車全景遊」導賞加入更多增值項目，讓本地居民繼續享受經濟實惠的交通服務同時，通過旅遊價值增加收入。

運輸署回覆查詢指，政府正按照既定程序審批，並會一如以往做好把關，以審慎的態度處理加價申請。電車最終獲批的加幅要待行政長官會同行政會議同意，立法會交通事務委員會下周五將開會討論。

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