電車加價｜成人申請加3毫至3.3元　小童長者票加1至2毫

電車公司時隔兩年向運輸署申請加價，根據建議，成人票價加3毫至3.3元。3至12歲小童票加1毫至1.6元，長者票加2毫至1.5元，申請的加價幅度介乎6.6%至15.3%，至於月票收費就維持260元不變，立法會交通事務委員會本月21日會議將會討論。
電車公司對上一次調整車費是在2022年7月11日，成人票價獲批加4毫子，至現時的3元；小童車費加2毫子，現時收費1.5元，65歲或以上長者加1毫子，現時票價1.3元。當時月票加40元，至260元。
乘客量仍較2018年低逾15%
電車公司表示，公司近年持續在營運以及改善服務質素上投放大量資源，包括大幅調整前線車長以及技術人員的薪酬水平，以更貼近現時的勞動市場需求，同時分階段更新電車車隊、路軌及車載系統等基礎設施，提升服務的安全度及可靠性。惟現時乘客量尚未完全恢復至疫情前水平，仍較2018年低逾15%，但票務收入仍是電車的主要收入來源之一，與商業合作項目帶來的非票務收入相若。面對營運成本攀升、必要的保養項目以及車隊翻新，是次票價調整將主要用於配合保育標準的車隊翻新工程，並拓展非票務收入項目，以確保電車服務能持續營運和發展。即使票價調整後，電車仍屬全港最經濟實惠的公共交通選項。