電車加價｜成人申請加3毫至3.3元　小童長者票加1至2毫

電車公司時隔兩年向運輸署申請加價，根據建議，成人票價加3毫至3.3元。3至12歲小童票加1毫至1.6元，長者票加2毫至1.5元，申請的加價幅度介乎6.6%至15.3%，至於月票收費就維持260元不變，立法會交通事務委員會本月21日會議將會討論。

電車公司對上一次調整車費是在2022年7月11日，成人票價獲批加4毫子，至現時的3元；小童車費加2毫子，現時收費1.5元，65歲或以上長者加1毫子，現時票價1.3元。當時月票加40元，至260元。

