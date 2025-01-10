電車行走百二年背後　兩代員工細數：電與車缺一不可 (有片)

叮叮行走百二年背後 兩代員工細數：電與車缺一不可

從西區行走至東區，遊走整個港島120年，每日平均有20萬人次上上落落，電車已成為本港極具特色的交通工具。整條電車系統長約30公里，每日推動著它的正是機械與電力，也全靠在電車廠內的一班幕後兵團，當中包括兩位跨代的技工師傅，他們有份打造接載乘客的工具，而電車也承載著他們的故事。 記者：簡淑敏、攝影：吳康琦 電車是在本地由全人手打造的交通工具，一粒螺絲、一盞燈以至整個車底架，均是靠電車廠內的一班技工師傅親手打造；其中高級技工莊國洪(洪哥)負責車底部，電器技工陳浩賢(賢仔)則負責電器部。現年65歲的洪哥，從2003年11月加入電車廠，至今已22年，當年是因為前職公司轉型被遣散，在待業期間獲朋友通知，電車公司請人著他試試，結果「佢(公司)請我就一路做，做到依家囉！」目前他負責車底部，即是車底架，他說，車底架最主要是承托整個車廂，同時要在車底架上安裝車轆，讓電車在路軌上行走，所以是最主要的部分。

機與電兩部門互相緊扣 雖有車架也要靠電，「講明電車電車，有電先有車；機電機電，無機又係無車，所以兩個部門都好重要。」洪哥說。「車底架固然重要，但車底架整好，電部門做唔好又係無用，唔可以單獨靠架車自己行，所以電及機都好重要。」賢仔認同洪哥所說，兩個部門基本上是互相緊扣，才能令一架電車郁動行走。 年僅28歲的賢仔正是電器部的技工，他於2019年透過職業訓練局(VTC)的學徒計劃入行，「當時中六畢業打算學一門手藝，就入咗VTC讀電。後來就入嚟做學徒，當時只有19歲，諗住入嚟學多啲嘢先，然後一學就學咗9年，依家正式升上做師傅。」

難忘路軌上美景 兩人直言家住九龍及新界，以前很少接觸電車，但洪哥感覺電車一直在進步，自己也想繼續在電車公司工作。賢仔笑言，初入行是感覺「幾得意」，坐在電車上開著窗，看著風景與人，尤其是晚上經過中環終審法院外的彎位，「嗰度真係好靚」。兩人異口同聲說，電車絕對是香港特色，吸引不少市民與旅客乘搭，坐在車頭邊坐邊拍照。洪哥更憶述一次難忘經歷，曾有旅客在拍照時，將電話跌入窗框內，要為他拆去窗框取回電話，旅客對此非常感激，更送上水果表示謝意；洪哥說，「幫到人，人哋又開心，自己都好開心。」除了與人的交流令他們難忘之外，更難忘自己一手打造的派對電車「18號」。賢仔興奮地表示，「嗰架車真係好靚，著晒燈，仲有廁所。你諗下一架移動式嘅車，居然有廁所」。

一手打造的成功感 除「18號」車之外，廠內的160多架電車，他們也有份製造及保養，每架都充斥著他們的心機。賢仔笑言，「每日返嚟就好似砌真人版Lego，人哋砌模型好細架，我砌咁大架，仲識得郁又可以坐人，真係好開心好有成功感。」洪哥亦直言很有滿足感，「一部電車壞咗，俾你整返好，唔行得整到佢行得出去服務市民，真係好有滿足感。」這份成功與滿足感，也令洪哥希望有更多年輕人入行，讓電車可以繼續傳承下去，一直服務更多香港市民。