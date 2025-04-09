電車5.12加價 12歲以上3.3 小童1.6

再有公共交通工具加價，電車於下月12日上調票價，當中12歲以上人士票價升至3.3元。政府強調，考慮電車公司當前的財政狀況及未來的財政預測，有需要調整電車票價以維持穩健營運，認為加幅是可接受水平，加價後電車仍為行走港島北岸最相宜的交通工具。香港電車對此表示歡迎，並感謝社會各界對電車服務的支持及肯定。
行政長官會同行政會議昨同意香港電車有限公司修訂車費，新車費將於憲報刊登後一個月，即於5月12日起生效。電車修訂票價後，12歲以上人士票價加3毫，升至3.3元，小童加1毫，至1.6元，65歲長者為1.5元，加2毫，電車月票票價(260元)維持不變。政府發言人指，在評估電車公司的加價申請時，政府以仔細嚴謹的態度進行把關工作，根據既定政策和機制詳細考慮了各項因素，包括電車公司所提供的服務和計劃推行的改善項目的質和量；電車公司自上次調整票價以來營運成本與收入的變動；電車公司未來營運成本、收入、利潤和回報的預測；以及預期公眾的接受程度。
政府發言人說，電車公司多年來一直提供零排放及票價相宜的服務，廣受市民和旅客歡迎。政府會繼續鼓勵和協助電車公司在傳承電車歷史價值的同時，進一步開拓不同的收入來源，特別是配合「無處不旅遊」的理念，更好地把握旅遊業最新發展所帶來的新機遇。
電車全景遊Duffy與好友登場
另外，香港電車與香港迪士尼樂園合作，由即日起至5月7日，Duffy與好友毛公仔將首次結伴乘搭古雅電車出巡Duffy與好友主題「電車全景遊」，遊走於港島鬧市；粉絲購票後，可憑Duffy與好友主題特別版透明珍藏票登上「電車全景遊」，車上新設紀念專區，並布滿Duffy與好友主題裝飾，更可收集別注主題印章製作紀念卡。電車公司指，旅程結束後，套票持有人更可於兩日內無限次乘搭全線普通載客電車。「電車全景遊」成人票價為180元，小童110元。