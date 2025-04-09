電車5.12加價 12歲以上3.3 小童1.6

再有公共交通工具加價，電車於下月12日上調票價，當中12歲以上人士票價升至3.3元。政府強調，考慮電車公司當前的財政狀況及未來的財政預測，有需要調整電車票價以維持穩健營運，認為加幅是可接受水平，加價後電車仍為行走港島北岸最相宜的交通工具。香港電車對此表示歡迎，並感謝社會各界對電車服務的支持及肯定。

行政長官會同行政會議昨同意香港電車有限公司修訂車費，新車費將於憲報刊登後一個月，即於5月12日起生效。電車修訂票價後，12歲以上人士票價加3毫，升至3.3元，小童加1毫，至1.6元，65歲長者為1.5元，加2毫，電車月票票價(260元)維持不變。政府發言人指，在評估電車公司的加價申請時，政府以仔細嚴謹的態度進行把關工作，根據既定政策和機制詳細考慮了各項因素，包括電車公司所提供的服務和計劃推行的改善項目的質和量；電車公司自上次調整票價以來營運成本與收入的變動；電車公司未來營運成本、收入、利潤和回報的預測；以及預期公眾的接受程度。