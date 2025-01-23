電郵騙案略降 去年首11月錄187宗 投資公司失逾1600萬虛擬貨幣

釣魚電郵是騙徒常用的詐騙手法，騙徒透過惡意程式盜取公司資料，或冒充商業夥伴和公司高層，指示員工轉帳。警方數字顯示，電郵騙案數字呈下降趨勢，由2019年的逾800宗，下跌至2023年約200宗；同期，損失金額由超過25億元，降至1.6億元。2024年首11月錄得187宗騙案，損失金額達1億元。最大單一損失個案為一間本地投資公司，涉款1,634萬元虛擬貨幣。 網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青表示，近年電郵騙案有下跌趨勢，由2019年的816宗，逐年下跌至2023年的208宗，下跌近七成半；損失金額則由25.3億元，跌至1.6億元。去年首11個月錄得187宗騙案，較2023年同期輕微下跌2宗，損失金額為1億元，按年跌三成半。

其中最大單一損失達1,634萬元虛擬貨幣，受害人為一間本地投資公司。涉事投資公司一直有在社交平台的交易群組，進行虛擬貨幣的轉帳和交易。去年10月，公司主管被加入一個群組，與他以往作溝通的群組名稱相同。該主管在群組被通知公司情況改變，及後收到假冒商業夥伴的電郵，並按指示將1,634萬元相關的虛擬貨幣轉至指定電子錢包後，才發現受騙。 去年8至12月，警方與香港互聯網註冊有限公司合辦釣魚電郵演習，合共216間機構、逾3.7萬人參與。參與企業的員工一個月內會收到4個不同主題的模擬釣魚電郵。其中兩封電郵的連結加入個人資料輸入的頁面，以測試參加者對個人資料的敏感度。

涉人事部問卷釣魚連結最多人點擊 結果顯示，「人事部門問卷調查」的釣魚連結點擊率最高，達9.5%；其次為「銀行帳戶安全警示」和「IT部門系統測試請求」，分別為4.2%和3.1%。香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉分析結果時指，在個人層面方面，點擊至少一條連結、兩條或以上和全部釣魚連結的人數均較2023年低。惟在企業層面方面，最少一名員工點擊釣魚連結、最少一名員工點擊兩條或以上、以及所有連結，均較2023年的比率要高，反映企業除了要加強高層人員培訓，對初級或前線員工的培訓亦不應忽視。

電郵地址「O」寫成「0」 對於電郵騙案有下跌趨勢，陳純青稱，因不少企業投放資源在防毒軟件上，防止釣魚電郵攻擊；而銀行亦加強審查，令騙徒開立用作詐騙的公司戶口更加困難。他表示，若要識別可疑電郵，可留意發件人的電郵地址是否有異樣，例如英文字「O」寫成數字「0」；亦可留意電郵內容有否出現文法或拼寫錯誤等。此外，警方亦將於今年首季舉辦「守網聯盟」活動，透過與政府部門、私人機構和公營部門合作，宣揚防騙資訊。