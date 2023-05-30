電騙不絕｜七成人指每周收到3至5個或以上疑似詐騙訊息

警方今年首季騙案數字錄得8,886宗，按年飊升六成半。民建聯調查發現，近七成受訪者表示每周收到3至5個或以上包括購物、求職或投資等疑似詐騙訊息，一成人曾墮騙徒陷阱蒙受損失。並發現有銀行戶口在警方「防騙視伏器」手機應用程式搜查，被列為高危有伏，但仍可運作。該黨建議金管局應不斷審視現時銀行開戶機制，包括銀行應簡化凍結有問題交易款項的程序，並更主動審查現有戶口，辨別涉嫌騙案的戶口以作跟進。

民建聯九龍城支部於4月22日至5月5日，以網上及街頭問卷方式訪問667名市民，近七成受訪者表示每周收到3至5個或以上疑似詐騙訊息，有逾三分之一更稱每周收到5個或以上。一成人曾在詐騙案中有損失。

過半受訪者「防騙易18222」用途

警方設有「防騙易18222」熱線和「防騙視伏器」手機App，協助市民識別可能有問題網址、銀行戶口、電話號碼是否屬「高危」，但有過半受訪者不知道「防騙易18222」熱線電話的用途，更有逾7成受訪者不知道如何使用「防騙視伏器」手機應用程式。

民建聯成員早前接到股票投資推介、入會獲得色情服務、提供工作機會等騙案，藉此了解相關情況，項目統籌兼調查員陳仲翔指，不少騙徒會先向受害人發「甜頭」利誘，如他曾接受「任務」，只是需回答簡單問題、訂閱YouTube頻道，便能獲派數十元酬勞。但他補充指，完成之前任務，該數十元報酬不能直接兌現獎金，而是會被要求需開設新戶口，存入更高金額並完成指定任務，以便連同之前任務回報獲更可觀報酬。