電騙升130% 假冒官員佔逾半 警：騙徒善用心理戰

時代進步，騙徒行騙方式亦「與時並進」，度身訂造受害人所「需要」的。今年首9個月，警方共接獲19,444宗詐騙案件，按年升四成，涉款超過33億元。警方發現，騙徒會利用恐懼、無知等的人性弱點埋手，再編造不同的騙案劇情，配合心理技巧，令受害人墮入騙局。例如有市民誤信假冒官員的權威，交出銀行資料損失59萬元；亦有受害人以為網戀中找到真愛，按愛郎指示投資，結果被騙走1,600萬元；甚至有人因已信納騙徒所說，只聽取自己想聽的意見。 今年首9個月，警方共接獲1,687宗電話騙案，較去年同期升130%；損失金額亦上升8%至7.2億港元。當中以「假冒官員」類型佔比最多，有54%(906宗)，損失金額達6.6億元。

擔任文員的二十多歲受害人A小姐分享指，去年12月接到一通自稱為深圳湖北移動公司職員的陌生來電，指她的內地手提電話號碼涉及洗黑錢活動，A小姐表示並沒有持有內地電話號碼，但因騙徒能夠說出她的全名及身份證號碼，又有自稱內地公安和香港警察的人士向她展示證明文件，令她信以為真。加上騙徒的言語威嚇和長時間視訊，阻止她向其他人聯絡，令她產生恐懼以及有心理負擔，因而按指示向騙徒提供了自己的銀行戶口密碼，最終損失了59.5萬元。 警察臨床心理學家胡展鵬表示，騙徒利用了不同心理戰術令受害人信服，包括利用執法人員身份「建立權威」，又會強調事件的嚴重和迫切，指洗白機會「一瞬即逝」，令受害人無時間考慮，擔心錯失機會便須負上刑責。騙徒亦會於受害人最無助軟弱時，偽裝關心受害人，增加信任度。他指，部分受害人有時會出現一些非理性行為，原因是他們已信服騙徒，結果產生心理學中的「確認偏見」，令到受害人選擇性地去尋找證據，去證明他們的觀點是正確的，而忽略其他人的意見或者警告。