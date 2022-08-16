電騙新招｜市民收冒消委會來電 消委會建議可致電兩個電話號碼分真假

電騙案又有新招！消費者委員會透露，今日(16日)接獲多名市民查詢，指收到有自稱消委會職員的來電，聲稱事主在一個網上購物平台開設的商戶，出售涉嫌違反《商品說明條例》的產品，要求跟進個案。消委會澄清，該會與上述虛假來電無關；強調該會不會主動聯絡消費者，只會在接獲市民查詢及投訴後，才按需要，透過熱線聯絡當事人，一般會向當事人提供相關資料，例如投訴個案編號，以核實雙方的身分。

接可疑消委會電話 先致電兩電話號碼

消費者委員會提醒市民，如收到上述的懷疑虛假電話，要提高警覺，包括在回應任何自稱消委會職員的可疑電話、留言、短訊或其他形式的通訊前，可先致電該會(852)2856 3113或投訴熱線(852)2929 2222核實有關訊息或來電者身分；切勿向可疑第三者提供個人資料；如懷疑或曾經向可疑第三者提供個人資料，特別是涉及銀行戶口、信用卡戶口或支付平台密碼等個人資料，應盡快聯絡相關銀行或支付平台，以防止騙徒伺機盜取金錢。若發現已受騙，請立即向警方報案。