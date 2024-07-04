電騙續升｜警半月破220騙案 涉款3.7億 拘23歲男涉80宗假冒官員案

騙徒手法層出不窮，市民稍不留神便中招。警方數字顯示，今年首5月錄得逾1.5萬宗騙案，其中逾3,600宗發生在新界南總區。警方自上月中起採取大型打擊騙案及洗黑錢罪行行動，合共偵破220宗案件，拘捕301人，涉款達3.7億元。其中假冒微信及淘寶等支付平台客服的電騙顯著上升。

新界南總區刑事部於上月17日至本月3日，聯同總區內其他警區進行代號「淺岸」行動，打擊騙案及洗黑錢罪行。新界南總區刑事總部高級警司方志堅指，行動拘捕223男78女，年齡介乎18至79歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「處理已知或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」；行動中凍結超過300萬港元的騙款。騙案類型包括網上買賣騙案、假冒內地官員騙案、假冒客服騙案等。

受害人須簽「保密協議」

案情顯示，其中一名受害人先後接獲假冒內地官員電話，指稱其涉及內地洗黑錢案件，要求受害人配合調查，期間需要每日定時以通訊軟件向假冒的「內地官員」報告行蹤。其後，騙徒通知受害人到指定地點等候「特勤人員」，見面時，一名身穿西裝的騙徒就向受害人出示一張偽造的「內地協警工作證」，並指示受害人需要簽署「保密協議」。數日後，騙徒向受害人聲稱，若不想在內地被捕，可透過轉帳形式繳交保證金，免負刑責；受害人信以為真，將逾33萬元轉帳至騙徒戶口，事後懷疑受騙遂報警。當所謂的「特勤人員」其後再約見受害人時，警方埋伏將他拘捕。

調查發現，被捕人持有超過80張已簽署的所謂「保密協議」，最早的一宗案件在去年12月發生。透過「保密協議」上有限資料，警方已成功聯絡40名受害人作進一步調查。根據調查所得，所涉及騙款已超過港幣1,700萬元。警方呼籲，如市民曾與所謂內地「特勤人員」的人簽署類似保密協議，應盡快與警方聯絡。

另外，新界南總區今年接獲假冒官員電話騙案涉款最高的一宗，受害人損失達7,900萬元。事主為67歲、長期在內地工作的本港男子，他去年中在本港接到一個「假冒內地官員」電話，稱其捲入洗黑錢案，要求交保證金，事主按指示於7個月內分過百次將合共7,900萬元存入騙徒指定銀行戶口，至今年1月騙徒突然失聯，事主才懷疑受騙。