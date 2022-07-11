需破固有不干預發展思維 陳茂波：土地房屋供應提速提效

新一屆政府設立的「土地及房屋供應統籌組」和「公營房屋項目行動工作組」，將於本周召開首次會議。帶領統籌組的財政司長陳茂波昨表示，土地房屋供應均要提速、提效，減省不必要的程序，並稱政府要破除固有思維，更積極主動協助香港發展。發展局局長甯漢豪亦指，將在土地發展工作上做到提速、提量、提質、提效，並就指定項目定下指標。

陳茂波昨接受電台訪問指，土地及房屋供應均要提速、提效，減省一些不必要的程序，亦會發展「北部都會區」及「明日大嶼」計劃，其中中部水域人工島相關研究料於今年底有中期數據。他提到，過往有時因交通設施延遲落成，以致拖慢房屋發展，強調未來發展土地時會以交通基建先行。

至於會否向已落成但未出售的私人樓宇重推「空置稅」，他稱會密切留意相關情況，有需要時會做應該做的事。

要「破除利益固化藩籬」

陳茂波又提到，中央全力支持香港穩妥推進改革，要「破除利益固化藩籬」。而土地房屋發展中，難免會牽涉個別人士或集團的利益，強調一切發展都以市民為中心。他亦指，社會以往經提及「大市場、小政府」、「積極不干預」政策等，但周邊城市的政府已都開始扮演積極角色，政府須破除固有思維，思考如何能積極主動地協助香港發展。

發展局長甯漢豪亦在網誌中表示，會更努力落實已推展的政策和計劃，開拓更多土地來源和推展舊區更新，以改善市民生活，並為香港長遠發展創造條件。而局方會在土地發展工作上做到提速、提量、提質、提效，包括精簡程序、物色更多可供發展的土地、推動市區重建和維修、運用創新方法覓地及建屋等；又就指定項目定下指標，有效監察項目進度，提升施政成效。