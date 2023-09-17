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2023-09-17 14:00:00

霍啟剛指亞運港隊有望突破上屆佳績 促當局考慮購入巴黎奧運轉播權

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霍啟剛。(資料圖片/蘇文傑攝)

霍啟剛。(資料圖片/蘇文傑攝)

杭州亞運周六開幕，亞運香港代表團團長、立法會體演文出界議員霍啟剛電台節目表示 ，今屆亞運因疫情推遲到今年舉行，讓運動員有更多時間準備；現時運動員及隨行人員均已準備就緒；又指港隊在世界錦標賽、亞洲錦標賽多次獲獎，成績持續提升，有望突破上屆雅加達亞運的的成績。

港籃重獲亞運資格是遲來的好消息

香港男子籃球隊原本因賽制臨時更改，無法參與正賽，但因應黎巴嫩男子籃球隊退賽，港籃重獲亞運資格，霍啟剛認為香港男子籃球隊重獲亞運資格，是遲來的好消息，「(重獲資格)都爭取咗一段時間，因為當時佢哋改咗入圍數目，(本地體育總會)一直都同亞奧理事會同埋亞洲籃協去爭取，但都無果，𠵱家可以話係遲來嘅好消息。」由於籃球隊人數眾多，代表團方面亦在調整住宿安排，強調運動員刻苦訓練，與獎牌數目同樣重要。

港男籃重獲參加杭州亞運的資格。(籃球總會@fb圖)

港男籃重獲參加杭州亞運的資格。(籃球總會@fb圖)

建議認真考慮購入巴黎奧運轉播權

至於體育未發展，霍啟剛建議當局，認真考慮購入2024年巴黎奧運會轉播權因為體育要做到產業化，傳媒角色很重要，讓賽事有更好曝光度，尤其當政府買下賽事片段後，可以將港隊和國家隊的片段剪輯下來製作節目，交予學校，作為教育用途。從而，像2020年東京奧運政府買下轉播權讓本地電視台播放，讓所有市民都可以看，亦成功成為市民茶餘飯後的話題，港隊取得好成績亦讓市民感到雀躍。

體育發展與「夜經濟」息息相關

霍啟剛亦強調，如果要做到體育產業化，不能只簡單地提及體育比賽、賣門票、賣T恤或賣紀念品，每次舉辦賽事時其實可以做多一步。他表示，整體體育發展與「夜經濟」是息息相關，他舉例本港舉行7人欖球賽時，在場觀眾於比賽結束後，會轉往銅鑼灣或者就近地區，繼續消費，因此政府可以有針對性地，爭取更多大型賽事落戶，並於時間表上配合其他本港飲食業及旅遊業，傾談這件事。

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