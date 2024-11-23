霍啟剛：體育總會2年後不達標或影響資助

港協暨奧委會在日前公布，訂立體育總會管治守則。港協暨奧委會副會長、立法會議員的霍啟剛今日（23日）出席一個電台節目訪問，指屬會在兩年內不達標，或會影響獲得資助。
霍啟剛今早出席商業電台的訪問。他指在政府大力支持之下，社會對體育總會的資源運用期望越來越高，而總會的社會責任也增加。他指港協為屬會進行的檢討後，有關報告是坦承目前總會的現況，他指目前能全面，或是部份執行有關243項檢討的總會有約6成，他認為有關數字仍有上升的空間。他又指總會在董事會、運動員的選拔，以及教練及裁判員的管治執行方面較低，會協助總會改善。
他表示，港協在過去2年與轄下77個總會個別進行會面，他指各個屬會都有不同的背景及歷史，但在未來會與港協着手改善管治的問題。他指出，在2027年初仍未能達到要求的總會，可能會影響政府的資助，他認為2年的年期合理也平衡社會的期待。
不希望要暫停總會會籍
他又指出，在守則中對於運動員選拔的大原則，是要公平、公正及公開，不可以因為制度問題而影響運動員的表現。他指港協介入過不少相關的糾紛，而往後在守則之下，希望可以在有爭議前已解決好問題。霍又表示運動員選拔會設有上訴機制，並訂明要由獨立人士處理，同時訂立了處理時間及上訴流程。
霍又表示，目前最嚴重的處分，將會是暫停有關總會的會籍，但他表示不希望需要動用有關罰則。他指有關的管治守則，讓總會在有依據之下改善及讓港協可以接守則監管。他指期望在2年後，每年會向總會發出達標的認證。不過他指出，港協並非監管機構，如果總會有合理原因未能完全達標會酌情處理，以確保運動員不受影響。