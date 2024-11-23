霍啟剛：體育總會2年後不達標或影響資助

港協暨奧委會在日前公布，訂立體育總會管治守則。港協暨奧委會副會長、立法會議員的霍啟剛今日（23日）出席一個電台節目訪問，指屬會在兩年內不達標，或會影響獲得資助。

霍啟剛今早出席商業電台的訪問。他指在政府大力支持之下，社會對體育總會的資源運用期望越來越高，而總會的社會責任也增加。他指港協為屬會進行的檢討後，有關報告是坦承目前總會的現況，他指目前能全面，或是部份執行有關243項檢討的總會有約6成，他認為有關數字仍有上升的空間。他又指總會在董事會、運動員的選拔，以及教練及裁判員的管治執行方面較低，會協助總會改善。