青協年度校園作家 中四生憑武俠小說奪冠

香港青年協會昨日(22日)舉辦「校園作家大招募計劃」及「全港即興創意寫作比賽」頒獎禮。校園作家大招募計劃共收到220份來至87間中學的報名，並有82名學生入選，最後有10人獲奬。青協更為校園作家大招募計劃小說組及非小說組的冠軍將作品印刷成實體書出版及發售。來自德望學校的中四學生麥愛綸憑武俠小說《青色彼岸花》奪小說組冠軍，成為該計劃首部武俠小說。

麥愛綸對奪得冠軍感到開心，指自己籌備作品花了半年時間。她稱自小就熱愛武俠題材的小說，故參賽時便選擇以此為故事背景；笑指自己幻想力強，會沉浸入書海世界，會與書內的「朋友」溝通。亦因是喜歡且熟悉的題材，創作時相對輕鬆。不過她認為，時間分配十分重要，感慨有其他參賽者因時間分配不均，導致作品「虎頭蛇尾」，令她感到可惜。麥愛綸稱希望未來可繼續寫作，不論武俠題材或其他題材，都願意嘗試。

保良局董玉娣中學中三生非小說組摘冠 來自保良局董玉娣中學的中三學生黃詠妍則憑散文集《火花》於非小說組摘冠，她指自己有不同的興趣，喜歡接觸不同的事物，而寫作是她現時最喜歡的事。《火花》記錄了她的生活點滴以及校園生活;黃詠妍指生活中的一草一木可成為她的靈感源泉，哪怕再微小的事物，也會觸發她的多愁善感。她希望將自己心底的畫面以文字呈現，燃點讀者心中的火花。黃詠妍表示不會停止寫作，會紀錄一切生活中有趣的事；她亦樂於與朋友、家人分享自己寫作的過程，並感恩他們幫忙改錯別字。