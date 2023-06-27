青協研究：逾半邊緣青年過去一年曾參與不當工作 七成屬違法行為

青協青年違法防治中心今日（27日）公布一項研究顯示，參與研究的過半數邊緣青年受訪者中，過去一年曾參與不當工作，當中7成屬於違法工作，主要涉及黑社會或暴力、毒品，及滋擾或刑毀。

「青年從事潛藏危機或違法工作研究」結果，發現377名邊青服務對象中，過半數人（190人，50.4%）過去一年曾參與不當工作；當中七成（133人，70%）屬違法工作；以黑社會/暴力（54.9%）、毒品（45.1%）、滋擾/刑毀（36.1%）為主。另有三成（57人，30%）過去一年曾參與潛藏危機工作，以「派發有違法風險的傳單」（35.1%）、「睇場」（17.5%）及「借貸服務」（12.3%）為主；逾五成（54.7%）透過網上接觸到不當工作。同時參與潛藏危機及違法工作則佔一成九（18.9%）。香港青年協會青年違法防治中心提醒，如青年欠缺守法意識，容易在網上受人誤導，可能會誤墮法網。

五成參與不當工作的邊青來自健全家庭

研究亦發現，在190名參與不當工作的邊青中，部分來自健全家庭（53.7%）、非失業失學（91.6%）的青年。然而，不足兩成（18.9%）表示其家人知道他們外出時和誰在一起；逾兩成（22.1%）則表示會和父母坦誠談話。至於首次接觸不當工作的途徑，「三合會成員」佔四成一（41.1%）；值得注意的是，透過互聯網、朋友、家人和同學亦佔五成八（58.9%）。其中，13歲阿欣來自健全家庭，但與家人關係緊張，又渴望揾快錢，朋輩影響下從事性相關的工作，最終因在工作場所打架而被捕，後來更發現自己染上性病，為免家人失望才「收手」。



結果指出，受訪邊青參與不當工作的原因分別是「容易搵錢」（62.6%）、「收入可觀」（42.6%）及「唔辛苦」（31.1%）。另外，逾四成青年沒有認真思考可能出現的法律刑責（42.6%），以及認為能夠逃避法律刑責（40.5%）。