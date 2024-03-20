青協研究：鼓勵吸毒青年探索人生意義　逾九成個案保持戒毒狀態

青協「青年違法防治中心」推行3年計劃，為2,562名一般青年及398名高危青年提供禁毒預防教育及危機識別評估，並透過研究發現，鼓勵吸毒青年探索人生意義後，減少吸毒頻次及保持戒毒狀態的個案均逾九成。

九成三戒毒後無復吸 該中心在2019年5月起推行為期3年的「Project MAP生命地圖—意義中心取向抗毒教育及輔導計劃」，支援10至35歲青年探索人生意義和處理人際關係，以正向態度面對逆境，提升抗毒意識，又應用「意義中心取向模式」理論於戒毒治療及毒品預防教育工作，並與香港城市大學社會及行為科學系共同研發本地適用之輔導工具及進行成效評估。

青協「青年違法防治中心」項目主任文習武指，計劃已為2,562名一般青年及398名高危青年提供禁毒預防教育、危機識別評估及「意義中心取向」預防吸毒小組等服務，並為108名吸戒毒康復或吸毒青年及部分吸毒者家人提供「意義中心取向」個案輔導及相關支援服務。 李少翠指，結果顯示95.8%吸毒個案減少吸毒頻次，77%成功戒毒，戒毒康復個案中就有92.6%保持戒毒狀態，沒有出現復吸情況，並有71.3%的戒毒動機得到提升或保持最高。她相信結果反映「意義中心取向」理論的應用範疇十分廣泛，可作守法教育、預防犯罪違規行為之用，建議將其引入學校及社區，鼓勵青少年積極及持續尋找個人人生意義，成為他們身心全健的重要成長及保護因素。

香港城市大學社會及行為科學系副教授譚巧蓮補充，「高危吸毒者」及「吸毒者及戒毒康復個案」兩個對象組別在參與計劃3個月後，前者在對人生目標持正面想法方面的自評分數由參與前的86.87分升至90.94分，後者則由86.97分升至92.58分；同時，「吸毒者及戒毒康復個案」吸毒態度的平均分亦由49.71分下降到43.41分，當中數字愈低代表愈認同吸毒會帶來負面問題。 33 歲阿輝重拾人生 組成拍攝團隊 33歲的阿輝在16歲時受朋輩影響而吸毒8年，每日花費800元吸食毒品，導致尿頻及被迫害妄想等問題。入住戒毒院舍後成功戒除毒癮。阿輝離院後自願參與青協計劃，社工協助他回顧人生、認清價值觀，並確立人生方向，探索人生意義。他發現以自身的戒毒經歷教導青少年遠離毒品，十分有意義，於是運用自己的拍攝技能，與志同道合的過來人組成拍攝團隊，宣揚禁毒訊息。他獲社工推薦參與嘉許計劃並獲獎，使他更堅決遠離毒品。

譚巧蓮表示結果令人鼓舞，並強調吸毒問題背後所牽涉的家庭、朋輩、精神健康等因素複雜，舉例青少年遇上生活壓力等問題時，若缺乏父母支援和鼓勵，會進一步催化他們吸毒行為，即使戒毒後仍會因抗逆意識不足而再次吸毒，故認為「預防」比「治療」更重要。她相信在成長過程中讓他們認識自我、尋到人生方向及存在價值，配合家庭支援，可增強青年對毒品的抗逆力，減少跌入毒品漩渦的機會，建議各界大力推動青年及早接觸探索人生意義的方法。