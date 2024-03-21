青協計劃與吸毒青年談人生意義增成效 逾九成戒毒後無復吸

33歲的阿輝自16歲起受朋輩影響開始吸毒，長期吸毒致尿頻及鼻黏膜穿窿等健康問題，23歲起更出現精神問題，感覺有人迫害自己。他亦開始意識到須脫離毒海，以不同方式前後50多次戒毒但均失敗告終，最終入住戒毒村才成功戒毒，之後仍在該處工作。他形容，當時對人生仍無方向，至2019年參與青協的「Project MAP生命地圖——意義中心取向抗毒教育及輔導計劃」。他指，在計劃社工協助下確立人生方向，終發現以自身經歷教導青少年遠離毒品十分具意義，並運用拍攝技能與志同道合的過來人組成拍攝團隊宣揚禁毒訊息。在計劃中參加活動獲獎令他感到被肯定，家人亦增強對他的信任。