青協調查：六成考生認為疫情對DSE備試影響大

香港青年協會「DSE 2777 1112計劃」今日（13日）公布「DSE疫情下的升學規劃調查」結果。在受訪的581名應屆文憑試考生中，面對本港最嚴峻的第五波疫情，逾六成（60.6%）表示疫情對「準備文憑試」有頗大的影響，其次為「學習進度」（56.6%）及「應試表現」（47.2%）。

另外，逾六成（61.1%）受訪考生認為預備應考期間「上課模式不斷轉變（如停課/網課）」最影響溫習成效，其次為「自己的期望」（53.4%）、「疫情的變化」（48.5%）及「文憑試安排的變化」（40.8%）。

放榜在即，受訪考生感到緊張（49.2%）、擔心（46.0%）及不安（30.1%）。雖然如此，五成八（57.8%）認為身邊人「默默地支持便足夠」，其次為「減少給予過高期望」（44.6%）及「容許我自由地選擇未來的路向」（42.9%）。

考生選擇未來升學路時 主要考慮對課程的興趣

青協「DSE 2777 1112計劃」於今年6月22日至7月7日，以網上問卷成功訪問581名應屆文憑試考生。結果顯示，近六成一考生（60.6%）以大學學位為升學目標。如未能於聯招獲派心儀科目，逾五成（51.6%）會考慮報讀自資副學位課程；選擇海外升學（31.5%）、邊工作邊進修（21.7%）、學習職業專門技能（21.7%）的考生比例較去年輕微上升。

受訪考生亦指出，在選擇未來升學路時，最主要的考慮因素為對課程的興趣（74.5%）、自己的期望（63.7%）、就業前景（59.2%）等。

對於在疫情下度過的高中生活，七成三（73.0%）受訪考生認為「因疫情取消了很多活動，如謝師宴/畢業旅行/運動會，感覺自己的中學生活不完滿」，近五成八（57.7%）則感到「無奈，很多事都是無法控制」，亦有五成五（54.9%）認為「學習的動力下降」。

青協建議考生應盡早搜集及整合升學資訊

青協「DSE 27771112計劃」負責人許強懋表示，應屆考生於整個高中生涯均受疫情影響，縱使已習慣學校上課模式不斷改變，應試前夕，即二、三月期間適逢第五波疫情轉趨嚴峻，大量市民確診、不同的檢疫或隔離措施、學校提早放暑假、延後公布文憑試應考安排等，均為考生帶來更大的心理負擔。他相信應屆文憑試除了考核知識，更考驗考生「臨危不亂」的心態。

許強懋建議考生應盡早搜集及整合升學資訊，按不同成績表現，例如「近乎預期」，「喜出望外」及「大失所望」，作出不同規劃及應變方案，與此同時，亦應清楚訂定方案的考慮因素，如能力、興趣和未來職業等，為放榜作多手準備。雖然疫情反覆，他亦鼓勵考生對未來抱有希望，不論放榜結果如何，總可找到適合自己的出路。