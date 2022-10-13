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2022-10-13 13:21:56

青協調查：社交媒體毒品帖文增　部分用NFT宣傳易掉以輕心

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青協調查發現社交媒體毒品帖文有上升的情況。

青協調查發現社交媒體毒品帖文有上升的情況。(青協圖片)

香港青年協會(青協)青年違法防治中心今日(13日)發布社交媒體毒品帖文趨勢調查，發現本港有關毒品的社交媒體帖文，由2016年的927篇，上升約2.5倍至去年的3,114篇，同期瀏覽量亦由350萬次倍升至760萬次，按非新聞類型和對毒品持支持態度計算，最多帖文與大麻、搖頭丸、啟靈藥、俗稱「K仔」的氯胺酮，以及可卡因相關。

青協今次調查，是由2016年開始運用人工智能及大數據，分析本地毒品問題和趨勢得出，當中分析發現本港有關毒品的社交媒體站文在2020年為最峰，有5,402篇貼文，瀏覽量達1,000萬次。

另揭逾千活躍用戶疑吸毒者或賣家

另外，據今次大數據分析，青協亦發現本港有逾1,000個比較活躍和高風險的社交媒體用戶，部分懷疑是吸毒者或毒品賣家，指他們常運用熱門喜劇動畫人物、標籤(hashtag)NFT作品等宣傳手法，讓其他用戶對毒品問題掉以輕心，誤以為大麻和其他毒品是流行潮物。

青協青年違法防治中心督導主任李少翠建議，在禁毒輔導治療和預防教育上，需要加強青年對大麻、大麻二酚(CBD)和新興毒品等的正確資訊，而且亦應制訂針對社交媒體用戶的禁毒教育，盡早為潛在危機用戶，提供適切教育及輔導。

青協青年違法防治中心督導主任李少翠指，有需要加強青年對大麻、大麻二酚(CBD)和新興毒品等的正確資訊。(青協圖片) 香港城市大學社會及行為科學系黃成榮教授指，對於一些入世未深的青年，倘若他們或朋友曾接觸毒品、在學校缺乏成功感、在家庭缺乏照顧、容易誤信毒品無害等，他們主動嘗試毒品的機會將會大大增加。(青協圖片) 青協調查發現社交媒體毒品帖文有上升的情況。
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