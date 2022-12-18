青協辦中學生創業體驗計劃 冠軍以流浪貓為題作品牌

青年創業點子多多，卻因營商知識不足而缺乏機會。香港青年協會主辦「青創未來—青年創業支援計劃」支援有意創業的弱勢青年，以及為高中學生而設的「創業實驗室 – 中學生創業體驗計劃」，提供一站式創業培育及資助，嘗試創業。頒獎典禮今日(18日)舉行，最終以由流浪貓為主題的「出貓Caline」奪得創業計劃書比賽冠軍，負責學生望品牌可引起公眾對社會議題的關注。

「青創未來—青年創業支援計劃」由社會福利署攜手扶弱基金連同科勁國際(控股)有限公司的撥款資助，7支創業優勝的隊伍的業務包括：劇本殺體驗、兒童營養諮詢服務、人魚體驗課程、藝術體驗、手工製美甲片、香薰精油和籃球班等。

「創業實驗室 – 中學生創業體驗計劃」創業計劃書比賽中，由妙法寺劉金龍中學學生打造的「出貓Caline」品牌奪冠。團隊透露，留意到流浪貓問題、香港特色及傳統正在被人遺忘，以及速食時裝文化造成衣物浪費，故創作剪耳(已絕育)流浪貓設計，並配上富香港特色的主題，再與廠方合作回收布料，重製新衣物，盼提高香港人對流浪貓問題的關注及本土情懷的意識，並達至尊重生命及環境保護的理念。

獲得亞軍是聖公會曾肇添中學的「Capsule燈飾材料包」，團隊表示，咖啡是部分香港人的生活必需品，但一次過的膠囊咖啡相關膠囊殼遭棄丟出現浪費。因此將使用過的膠囊殼以DIY手作重製成亮麗的燈飾，為環保出一分力，亦提高大眾的環保意識。而季軍則是五邑司徒浩中學的「開朗拐杖傘」，把兩傘及枴杖二合為一，方便長者下雨天時單手運用兩者。