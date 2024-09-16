青少年整體罪案上半年微升0.8% 盜竊案急增 涉詐騙按年飆32.7% 警推防罪《攻略》派全港中小學

青少年犯罪是社會關注的議題。警方數字顯示，今年上半年因干犯刑事罪行而被捕的青少年逾1,500人，與去年同期相比，錄輕微升幅。其中涉及毒品、刑毀及三合會罪行均下跌，惟詐騙、店舖及雜項盜竊明顯上升。為與學校聯手防止青少年犯罪，警方推出第三冊的《青少年罪行誌‧師長攻略》(2024版)，今期以騙案及盜竊等5項近來青少年常犯的罪行作主題，本月內向各中小學校派發。

根據警方數字題示，今年上半年因干犯刑事罪行而被捕的青少年(10至20歲)有1,541人，與去年同期相比上升0.8%。警方指，相比2023年上半年較2022年上半年錄得的22.8%升幅，今年上半年的升幅明顯放緩。其中3類罪行包括嚴重毒品罪行、刑事毀壞、三合會罪行均錄得明顯跌幅。今年上半年涉及嚴重毒品罪行而被捕的青少年有67人，較去年同期下跌32.3%。刑事毀壞及三合會罪行均分別下跌22.1%及12.1%。

蕭澤頤關注青少年涉洗黑錢及收贖款 不過，警務處長蕭澤頤表示，近來詐騙罪案猖獗，被捕者不乏未成年人，故涉及詐騙案的青少年被捕人數錄得明顯升幅。此外，涉及雜項盜竊及店舖盜竊的罪案同錄升幅。騙案方面，今年上半年的涉案青少年共288人，較去年同期上升32.7%。涉及店舖盜竊被捕的青少年有125人，較去年同期上升28.9%。至於雜項盜竊的升幅最高，共有160人，較去年同期上升56.9%。蕭澤頤表示，就騙案方面，有青少年把自己的銀行帳戶租借予犯罪集團洗黑錢；亦有涉及「猜猜我是誰」騙案的青少年助收贖款。他續指，會就涉及洗黑錢的罪行向法庭申請加刑，冀警惕青少年勿因一時貪念誤墮法網。