青少年未來技能 堅毅抗壓及變通能力最重要

郭力衡(右二)表示調查揭示年輕人所需的首要技能，為教育界和政府帶來啟示；右一為洪楚英。(楊紀悠攝)

香港外展訓練學校(香港外展)發佈《2022裝備香港青年未來研究調查》，結果顯示青少年和家長認為「堅毅、抗壓及變通能力」為最重要的未來技能，10分為滿，平均獲8.57分；並一致認同軟技能比科技技能重要。

調查於5月透過線上問卷進行，共訪問了334名9至24歲香港青少年與422名青年父母，以了解他們對於世界經濟論壇《2020年未來工作趨勢報告》中十大必備未來技能的看法。

對於青年最重要的三項未來技能，青年選了「堅毅、抗壓及變通能力」(50%)、「推理思維、構思能力」 (42%)和「批判性思考」(34%)。此外，父母也同樣認為「堅毅、抗壓及變通能力」(61%)及「推理思維、構思能力」(45%)的未來技能對青年最為重要，但「主動學習」(37%)則排第三。而且，青年(41%)及父母(51%)皆認為青年應發展未來科技的原因是讓他們擁有更強的適應能力。

十大必備未來技能中，解難、自我管理和與人合作三方面範疇皆為軟技能，共佔八項，包括「堅毅、抗壓及變通能力」、「推理思維,構思能力」、「批判性思考」、「分析能力和創新」、「解決複雜問題」、「主動學習」、「創意原創性」和「領導力影響力」。青年和家長同認為軟技能較重要，平均獲8.34分，其中「堅毅、抗壓及變通能力」(平均8.57分)最受重視；而科技與發展範疇的兩項技能平均只獲7.78分，且被視為最不重要的未來技能。救世軍卜維廉中學校長洪楚英回應調查表示在日新月異的科技世界下，青年無法一直追逐最新的科技，但軟技能如變通、解難能力、不放棄等反而可以讓年輕人達成目標，十分重要。

此外，青年人(88%)和父母(83%)均表示不容易從學校獲得未來技能培訓。機構建議政府提升裝備青年未來技能重要性的認知、為每名青年提供未來技能培訓的機會、為學校提供培訓的資源和途徑，及增加對於未來技能培訓機構的支持。香港外展行政總監郭力衡希望透過如野外體驗式教育課程的未來技能培訓課程，促進年輕人的個人成長、建立社會所需的技能，共創香港的未來。