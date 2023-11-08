青少年自殺增 求助個案明顯上升 學者籲學校家長多關心減壓力

近期接連發生青少年輕生慘劇，香港大學賽馬會防止自殺研究中心統計，8至10月有22宗涉及18歲以下人士或大專學生自殺及企圖自殺的新聞報道，較去年同期11宗同類個案多一倍，反映青少年精神健康需要關注。專家表示，現象與疫情後學生重返校園，未必能適應學業及朋輩關係有關，呼籲學校應減輕學生考試及學習壓力，家長應多留意子女情緒和行為變化，不要把校園競爭帶入家中。
港大聯合香港明愛、香港小童群益會、香港青年協會、香港青少年服務處及聖雅各福群會昨日回應最近學生自殺個案急升情況。明愛青少年及社區服務總主任陳偉良指，青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」和網上青年支援隊，本年接獲的求助個案明顯增加，由2至4月的逾1.6萬宗，升至5月至7月的逾1.9萬宗，增19%；其中學生及大學生比例分別佔10%及9%。5至10月平均每月收到超過6,500人次的青少年求助，有418個案屬高危(表明有輕生念頭)。
港大防止自殺研究中心總監葉兆輝解釋，青少決定輕生是由不同因素所致，受困擾問題依次是學業、家庭及人際關係，因素會互相影響，但亦可以互相幫助，可防止輕生個案繼續增加，「唔係要等佢哋病咗先帶去睇醫生，係要防止佢哋成為服務對象！」
葉兆輝：學生疫後返校園未適應變化
葉兆輝又指，學生在疫情後重返校園，未必能短時間內適應學業及朋輩關係發展，加上在移民潮下，熟悉的朋友及老師移民，亦會增加學生壓力；且社交媒體上不乏輕生事件的相關訊息，青年長期接觸或會受其影響，「令不正常化為平常」，他呼籲社交媒體使用者避免分享輕生相關資訊。
陳偉良補充，學校應該採取措施減輕考試及學習壓力，並投放更多資源，照顧學生的精神健康。他又鼓勵青少年遇到情緒困擾時要向人求助，「求助是一種勇氣的表現」，而政府就應該加大力度和增加資源，支援學校處理學生的精神健康問題。另外，港大防止自殺研究中心教育心理專家薜朗天亦提醒家長，多留意子女情緒和行為變化，不要把校園競爭帶入家中；如子女有表露輕生念頭、準備遺書，或在飲食、睡眠習慣上有突然的大改變，便要多加留意，並給予關心。