青少年自殺增 求助個案明顯上升 學者籲學校家長多關心減壓力

近期接連發生青少年輕生慘劇，香港大學賽馬會防止自殺研究中心統計，8至10月有22宗涉及18歲以下人士或大專學生自殺及企圖自殺的新聞報道，較去年同期11宗同類個案多一倍，反映青少年精神健康需要關注。專家表示，現象與疫情後學生重返校園，未必能適應學業及朋輩關係有關，呼籲學校應減輕學生考試及學習壓力，家長應多留意子女情緒和行為變化，不要把校園競爭帶入家中。

港大聯合香港明愛、香港小童群益會、香港青年協會、香港青少年服務處及聖雅各福群會昨日回應最近學生自殺個案急升情況。明愛青少年及社區服務總主任陳偉良指，青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」和網上青年支援隊，本年接獲的求助個案明顯增加，由2至4月的逾1.6萬宗，升至5月至7月的逾1.9萬宗，增19%；其中學生及大學生比例分別佔10%及9%。5至10月平均每月收到超過6,500人次的青少年求助，有418個案屬高危(表明有輕生念頭)。