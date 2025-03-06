青少年護齒先導計劃3.20推出　114牙醫納名單共付額50至780元不等

衞生署本月20日將推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，透過政府共付模式鼓勵13至17歲青少年到私營醫療接受牙科檢查，至今已有114名牙醫申請獲接納，在全港151個地點提供服務，當中約六成參加者共付額不多於200元，有關名單即日起上載至先導計劃網站，供公眾查閱和預約。對於牙醫數目比上月公布少，衞生署表示會「盡力追」。

約六成共付額不多於200元

先導計劃服務對象為介乎13至17歲，或在申請參與的年度內年滿13歲的青少年，他們同時要持有香港身份證及已加入醫健通，衞生署預計每年有37萬名合資格青少年。參加者每年可接受一次資助服務，包括口腔檢查、口腔健康風險評估、洗牙等，當中政府固定資助額為200元，參加者共付額則建議同為200元；截至今日參加者共付額介乎50元至780元不等，約六成為200元或以下。