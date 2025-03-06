青少年護齒先導計劃3.20推出　114牙醫納名單共付額50至780元不等

衞生署本月20日將推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，透過政府共付模式鼓勵13至17歲青少年到私營醫療接受牙科檢查，至今已有114名牙醫申請獲接納，在全港151個地點提供服務，當中約六成參加者共付額不多於200元，有關名單即日起上載至先導計劃網站，供公眾查閱和預約。對於牙醫數目比上月公布少，衞生署表示會「盡力追」。
約六成共付額不多於200元
先導計劃服務對象為介乎13至17歲，或在申請參與的年度內年滿13歲的青少年，他們同時要持有香港身份證及已加入醫健通，衞生署預計每年有37萬名合資格青少年。參加者每年可接受一次資助服務，包括口腔檢查、口腔健康風險評估、洗牙等，當中政府固定資助額為200元，參加者共付額則建議同為200元；截至今日參加者共付額介乎50元至780元不等，約六成為200元或以下。
參與先導計劃的牙醫，需要加入醫健通和基層醫療指南，截至昨日已有逾250名牙醫遞交申請，當中114名牙醫已獲接納，在全港151個地點提供服務。衞生署上月初新聞稿提到，已經有約200名牙醫申請，並將於逾220個地點提供服務，被問到計劃現有規模未及當時說法，衞生署社區牙科服務高級牙科醫生王詠詩解釋處理牙醫申請需時，加上部分醫生未交齊證明文件，「只能應承盡力追」，但對於服務點遍布18區已稍為安心。
參與率料學校假期始升
目前衞生署向先導計劃撥款3年，署方相信即使全數37萬合資格青少年參與，在財政上都能夠應付，並會視乎使用情況研究會否變為恆常計劃。衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢稱，推出初期需要加緊宣傳和催谷計劃，但提到現時為考試季節，預期初期參與率不會太高，待至學校假期或暑假參與率應該會高一些。她又說，希望先導計劃能銜接小學生的學童牙科保健，讓青少年終身維持定期檢查牙齒的習慣。
衞生署同時要求參與牙醫公布自費基本牙科治療項目的診金，包括X光檢查、補牙和脫牙，當青少年接受檢查後發現有需要進行該等項目，便需要按有關價格收費。署方未來會繼續向業界宣傳，吸納更多牙醫參與計劃，並會透過教育局推廣予中學生和家長。