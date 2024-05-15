青少年造型設計比賽宣揚禁毒信息 蕭澤頤:今年首4個月青少年毒品案件比去年下跌23%

香港壽臣山獅子會今日(15日)舉行「無毒一生、燦爛人生 全港青少年造型設計比賽暨形象SHOW」，以服裝及造型設計來宣揚健康無毒的訊息。今次設計比賽從全港超過150位中學以及大專院校的參賽隊伍中選出，冠軍來自青年學院葵涌分校讀時裝設計的鄧子敬，他以身邊染上毒癮同學的經歷作靈感來源，以設計出半破爛西裝，象徵吸食大麻導致吸毒者出現轉變。 蕭澤頤在致辭時指，去年因嚴重毒品罪行被捕的10至20歲青少年有178人，比2022年的298人下跌近40%，是連續第二年下跌。他續指，雖今年首4個月的青少年毒品案件對比去年同期下跌23%，但仍有9名13至14歲青少年因販毒罪行而被捕，直言是「一宗都嫌多。」



首4個月有9名青年因販毒被捕 香港壽臣山獅子會邀請到國際獅子總會中國港澳303區候任總監沈顏、全國政協常務委員暨行政會議成員高永文以及警務處處長蕭澤頤等擔任主禮嘉賓。蕭澤頤在致辭時指，去年因嚴重毒品罪行被捕的10至20歲青少年有178人，比2022年的298人下跌近40%，是連續第二年下跌。他續指，雖今年首4個月的青少年毒品案件對比去年同期下跌23%，但仍有9名13至14歲青少年因販毒罪行而被捕，直言是「一宗都嫌多。」

全國政協常務委員暨行政會議成員高永文則表示，今次是一個別開生面的禁毒活動，認為活動針對性面對心及文化問題，不是單純討論醫學，期望能透過此活動，將毒品有害訊息傳出去，「早年我亦做過臨床研究，了解有甚麼藥幫助成癮人士，可以將毒癮戒掉。但無論用什麼方法，如果個心影響不到，戒完都會再吸過。」