青少年造型設計比賽宣揚禁毒信息 蕭澤頤:今年首4個月青少年毒品案件比去年下跌23%

香港壽臣山獅子會今日(15日)舉行「無毒一生、燦爛人生 全港青少年造型設計比賽暨形象SHOW」，以服裝及造型設計來宣揚健康無毒的訊息。今次設計比賽從全港超過150位中學以及大專院校的參賽隊伍中選出，冠軍來自青年學院葵涌分校讀時裝設計的鄧子敬，他以身邊染上毒癮同學的經歷作靈感來源，以設計出半破爛西裝，象徵吸食大麻導致吸毒者出現轉變。
蕭澤頤在致辭時指，去年因嚴重毒品罪行被捕的10至20歲青少年有178人，比2022年的298人下跌近40%，是連續第二年下跌。他續指，雖今年首4個月的青少年毒品案件對比去年同期下跌23%，但仍有9名13至14歲青少年因販毒罪行而被捕，直言是「一宗都嫌多。」
首4個月有9名青年因販毒被捕
香港壽臣山獅子會邀請到國際獅子總會中國港澳303區候任總監沈顏、全國政協常務委員暨行政會議成員高永文以及警務處處長蕭澤頤等擔任主禮嘉賓。蕭澤頤在致辭時指，去年因嚴重毒品罪行被捕的10至20歲青少年有178人，比2022年的298人下跌近40%，是連續第二年下跌。他續指，雖今年首4個月的青少年毒品案件對比去年同期下跌23%，但仍有9名13至14歲青少年因販毒罪行而被捕，直言是「一宗都嫌多。」
全國政協常務委員暨行政會議成員高永文則表示，今次是一個別開生面的禁毒活動，認為活動針對性面對心及文化問題，不是單純討論醫學，期望能透過此活動，將毒品有害訊息傳出去，「早年我亦做過臨床研究，了解有甚麼藥幫助成癮人士，可以將毒癮戒掉。但無論用什麼方法，如果個心影響不到，戒完都會再吸過。」
得獎者以同學經歷作靈感
冠軍得獎者是來自青年學院(葵涌)職專文憑時裝課程的鄧子敬，設計主題為「多謝」。鄧子敬透露因認識一位染上毒癮的同學，對方起初身體健康，但自從開始吸毒後便出現明顯變化，變得比較神經質、不健康，認為這種吸毒前後的改變為他帶來啟發。因此其作品一半以牛仔布營造較破爛、混亂的效果，另一半以粉紅色西裝、較乾淨的造型象徵沒有吸毒的狀態，將兩者作出對比，拼作一套整體造型。此外，衣服背後以絲襪作為大麻標誌，象徵吸食大麻導致吸毒者出現轉變，而吸毒者可能並不自知。