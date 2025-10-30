青山禪院男工入職6年疑鋸樹切腳倒斃墳頭　禪院暫停電鋸工作

屯門青山禪院昨日（29日）發生致命工業意外，一名63歲姓黎男工疑鋸樹時意外切腳失救。禪院一名女職員今日（30日）向傳媒表示，死者在禪院工作大約6年，負責雜務，有兩至三位同事。由於死者年過60歲，所以每年續約受聘。職員又指，昨午同事不見死者蹤影，已四處尋人，最終在禪院下方斜坡一山墳發現死者。死者家人得悉事件後感到傷心。而現時禪院已暫時停止使用電鋸工作。一些急救手套仍遺留在山坡地上。

事發於昨日（29日）下午5時許，屯門青山禪院一名職員於早上見過一名63歲姓黎男工，其後對方失去蹤影，至下午4時許，男工被發現坐在屯門青山禪院內一個墳頭，他腳部有傷失去知覺、身旁遺下染血電鋸，禪院職員連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後證實男工已經明顯死亡。警方將案件列作「工業意外」調查，將安排為黎男驗屍確定死因。據了解，警方到場調查時，發現案發現場附近滿佈切口整齊的樹枝，並有一把染血電鋸；男工除腳上有深至見骨的傷口外，未見有其他可疑傷勢，現場附近亦沒有打鬥痕跡。警方經初步調查後，相信男工用電鋸鋸樹枝期間，意外切到腳部，大量出血失救。消息指，男工早9時開工，原定下午5時半下班。同事早上約9時半最後一次見到男工，當時他沒有異樣。