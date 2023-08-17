青山醫院展覽｜精神健康體驗助了解病患 徵狀體驗室感受昆蟲爬滿身幻覺

「精神病人都有暴力傾向、黐線佬、瘋人院」，這些負面標籤如同無形枷鎖，將患者和其家屬壓得喘不過氣；甚至有患者為免受歧視而諱疾忌醫，更有可能由輕症變重症。為消除大眾對精神病的偏見、親歷患者感受，青山醫院設立精神健康體驗館(Mind Space)，講解本地精神服務發展、腦部和精神疾病關係等，更有虛擬實境(VR)病徵體驗，令普羅大眾切身體會精神病人的處境和感受。

Mind Space位於屯門青松觀路的青山醫院，設有5大展區。參觀者先進入展區「時光隧道」設有類似「清明上河圖」般長廊動畫，生動展示香港開埠至今的精神科服務歷史；可看到今昔的治療儀器、病例等歷史文物，亦可了解到病人住院待遇顯著提升。

另一個展區則有影片和三維立體(3D)影像，以生物科學角度分析腦部與精神病關係。如果參觀者想深入了解抑鬱症的成因和病徵，都可透過觸控屏幕找到答案；例如抑鬱症病人情緒持續低落，是因為皮質醇偏高令血清素降低所致。青山醫院精神健康體驗館運作小組聯席主席彭樹良相信Mind Space帶來豐富互動體驗，不少展品裝飾又「IGable(適合拍照打卡放上Instagram)」，能吸引年輕人到訪，盼藉展館向大眾推廣精神健康教育，減少對精神疾病的歧視。

