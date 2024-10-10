青山醫院推情緒危機攻略 製桌遊教材助青年化解

青山醫院兒童及青少年精神科副顧問醫生樂蓉晶指，教材從青少年角度設計、可自行使用；舉例稱有意自殘的學生可按辯證行為治療「從身開機卡」指示，把冷飲品或冰袋貼在臉上並閉氣20至30秒，以及深吸慢呼去令身體進入較平靜狀態，透過把交感神經系統轉去副交感神經系統，舒緩極端情緒。在處理情緒危機外，教材亦有遊戲卡引導學生透過回憶愉快往事、做運動和列出對未來有希望的計劃，增加情緒正能量。教材同時附上解難卡，列出不同情境面對的困難和解決辦法。

學童精神健康議題持續受關注，青山醫院精神健康學院推出教材「青少年情緒危機預防攻略」。教材由精神科醫生和心理學家等團隊，按現有理論基礎設計，以紙牌桌上遊戲模式結合辯證行為治療和認知行為治療技巧，重點介紹遇到情緒危機的「急救」方法。

有份製作教材、本身是中學校長的新界西醫院聯網社區夥伴委員會委員區國年表示，教材以輕鬆活動引導正向和正確的思維，幫助正經歷身心轉變的青年，形容有情緒困擾的學生使用後可獲即時幫助，其餘學生亦可「增強免疫力」，冀與教育局現有支援學生精神健康政策相輔相成。

青山醫院精神健康學院執行委員會聯席主席黃藹賢指，許多文獻證實辯證和認知行為治療能夠減低自殘和自殺行為，教材遊戲只是一種梳理情緒的工具，有需要仍要尋求專業協助。她補充，教材目的是讓青少年及早認識情緒、勿做危險或衝動行為。教材將經教育局向全港500多間中學每間派發一套，內容亦會上載精神健康學院網站供免費下載。