青山醫院病房冧石屎 醫管局從未主動公布

前日Instagram帳戶「hanosecretshk」發布兩張照片，顯示一塊大小如半個枕頭的石屎，擊穿假天花從天而降。

公立醫院再發生意外。醫管局回覆查詢時確認，去年11月底青山醫院一個病房有巨型石屎剝落，直墮一張病床上，幸沒有病人和職員受傷。不過，當局未有回應為何事發至今3個多月，都未有主動公布事件。

疑因樓上喉管滲漏肇禍

醫管局發言人回覆引述顧問報告稱，估計因為涉事病房樓上有喉管曾出現滲漏，導致石屎鬆脫掉落，維修工程已於去年12月初完成。此外，樓宇勘察顧問亦已妥善勘察該院其他地點和處理其他潛在風險，至今亦暫未有其他公院建築出現類似風險。

不過，發言人指樓宇勘察顧問曾於2021年年底勘察青山醫院樓宇，當時沒有發現石屎結構有異常。醫管局指，非常不滿顧問的勘察工作表現，已將此事記錄在表現報告，作顧問公司日後競投其他工程的參考。

議員：令人感覺醫管局想隱瞞

民建聯衛生事務發言人、立法會議員梁熙向本報稱，今次意外十分危險，「(涉事病床)只係咁啱冇人住」，又指事件令人感覺醫管局想隱瞞，促當局交代為何未有公布。

另外，梁熙留意到近期有意外的醫院，均正進行大型維修或原址重建等工程，建議當局要檢視工程對病人、病房運作的影響，包括需要時清空一些鄰近工程範圍的病房。