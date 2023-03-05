青山醫院石屎擊穿假天花直墮病床　幸無人受傷　議員促交代為何沒公布

【19:33更新：加入立法會議員回應】
公立醫院近期涉及醫療設施的意外頻生，網上流傳青山醫院去年一個病房有石屎剝落，跌落一張病床擺放枕頭的位置，惟醫管局至今未有主動公布事件。醫管局今日(5日)回覆本報查詢承認事件，又指當時沒有病人及職員受傷，但未有回應當時沒有主動公布的原因。
墮下石屎大小如半個枕頭
社交網站Instagram用戶「hanosecretshk」昨日(4日)發布兩張相片，顯示有一塊大小如半個枕頭的石屎，懷疑擊穿假天花從天而降，直墮一張病床上。
醫管局發言人回覆本報稱，青山醫院一個病房去年11月底，有一塊石屎由天花掉落，沒有病人和職員受傷。該院當時隨即安排承辦商維修，並要求樓宇勘察顧問全面勘察該院其他地點和調查石屎掉落成因。
顧問前年勘察未見石屎結構異常
醫管局發言人續指，顧問報告估計因涉事病房樓上有喉管曾出現滲漏，導致石屎鬆脫掉落，維修工程已於去年12月初完成，樓宇勘察顧問亦已妥善勘察青山醫院其他地點和處理其他潛在風險。
樓宇勘察顧問曾於前年年底為青山醫院進行樓宇勘察工作，當時沒有發現石屎結構有異常。醫管局非常關注事件，已責成有關顧問提交報告，又表示對樓宇勘察顧問的勘察工作表現非常不滿，已將是次事件記錄在表現報告，作為顧問公司日後競投其他工程的參考。為安全起見，醫管局已安排勘察其他公立醫院結構，暫未有其他建築物出現類似風險。醫管局會繼續嚴肅跟進事件，如發現當中有違規情況，不排除採取進一步行動跟進。
梁熙：令人感覺醫管局想隱瞞
民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙向本報稱，醫管局接獲青山醫院呈報後一直沒有對外公布，形容事件令人感覺醫管局想隱瞞意外，促交代當時為何未有公布，並指現時最重要是挽回病人和港人的信心。他又稱，今次意外十分危險，「(涉事病床)只係咁啱冇人住。」
另外，梁熙留意到近期接二連三發生意外的醫院，均正進行大型維修或原址重建等工程，建議當局要檢視工程對病人、病房運作的影響，包括需要時清空一些鄰近工程範圍的病房。