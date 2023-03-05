青山醫院石屎擊穿假天花直墮病床　幸無病人職員受傷

青山醫院一個病房去年11月底有石屎墮下。(Instagram用戶「hanosecretshk」)

公立醫院近期涉及醫療設施的意外頻生，網上流傳青山醫院去年一個病房有石屎剝落，跌落一張病床擺放枕頭的位置，惟醫管局至今未有主動公布事件。醫管局今日(5日)回覆本報查詢承認事件，又指當時沒有病人及職員受傷，但未有回應當時沒有主動公布的原因。

墮下石屎大小如半個枕頭

社交網站Instagram用戶「hanosecretshk」昨日(4日)發布兩張相片，顯示有一塊大小如半個枕頭的石屎，懷疑擊穿假天花從天而降，直墮一張病床上。

醫管局發言人回覆本報稱，青山醫院一個病房去年11月底，有一塊石屎由天花掉落，沒有病人和職員受傷。該院當時隨即安排承辦商維修，並要求樓宇勘察顧問全面勘察該院其他地點和調查石屎掉落成因。