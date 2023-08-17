青山醫院精神健康體驗助了解病患 徵狀體驗室感受昆蟲爬滿身幻覺

「精神病人都有暴力傾向、黐線佬、瘋人院」，這些負面標籤如同無形枷鎖，將患者和其家屬壓得喘不過氣；甚至有患者為免受歧視而諱疾忌醫，更有可能由輕症變重症。為消除大眾對精神病的偏見、親歷患者感受，青山醫院設立精神健康體驗館(Mind Space)，講解本地精神服務發展、腦部和精神疾病關係等，更有虛擬實境(VR)病徵體驗，令普羅大眾切身體會精神病人的處境和感受。
Mind Space位於屯門青松觀路的青山醫院，設有5大展區。參觀者先進入展區「時光隧道」設有類似「清明上河圖」般長廊動畫，生動展示香港開埠至今的精神科服務歷史；可看到今昔的治療儀器、病例等歷史文物，亦可了解到病人住院待遇顯著提升。
另一個展區則有影片和三維立體(3D)影像，以生物科學角度分析腦部與精神病關係。如果參觀者想深入了解抑鬱症的成因和病徵，都可透過觸控屏幕找到答案；例如抑鬱症病人情緒持續低落，是因為皮質醇偏高令血清素降低所致。青山醫院精神健康體驗館運作小組聯席主席彭樹良相信Mind Space帶來豐富互動體驗，不少展品裝飾又「IGable(適合拍照打卡放上Instagram)」，能吸引年輕人到訪，盼藉展館向大眾推廣精神健康教育，減少對精神疾病的歧視。
設4徵狀體驗室感受患者面對不安
展區除提供理論知識，還有4個「徵狀體驗室」，運用VR技術重塑重症精神病人面對病況；包括四方八面重複著不同頻率的幻聽；看到滿身昆蟲爬上身的同時出現視覺和觸感幻覺，令參觀者明白患者的痛苦、不安。有精神病康復者擔任「朋輩工作員」，協助體驗流程，並會分享病發經驗和復康時心路歷程。
青山醫院精神健康體驗館執行委員會聯席主席黃藹賢指，精神病和其他身體疾病一樣，愈早治療，按時食藥，康復機率愈高。現時亦有心理社會治療，包括多感官環境治療(MSE)、家庭治療、洋娃娃治療等康復計劃和心理治療，因應患者情況制定合適治療方法。
黃藹賢續指，預防勝於治療，身心環境對精神健康有影響，社會支持也是重要一環，只要大眾感同身受，產生同理心才利於消除歧視。
Mind Space前身為該院的歷史文物館，2016年起翻新至2020年完成，佔地面積增一倍至400平方米，因應疫情延至本月對外開放。青山醫院行政總監蕭慧敏表示，先前邀請大專院校學生參觀Mind Space，反應良好。青山醫院精神健康體驗館運作小組聯席主席蘇瑋琳補充，價值觀未定型的青少年和年輕成年人是該館的目標受眾，相信兩至三小時的體驗能教育他們精神健康的重要。
Mind Space本月中開放，每周開放4日(團體和個人各兩天)，預計一個月接待700人次，現接受網上預約團體或個人參觀(http://mindspace.org.hk)，費用全免。