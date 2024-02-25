青島西安開放自由行 楊潤雄：料港承受力足夠 旅發局將協助宣傳

疫情過後，本地旅遊業復甦不似預期，特區政府向中央爭取恢復一簽多行及擴大自由行。內地日前公布，下月6日起開放西安、青島戶籍居民申請「個人遊」簽注赴香港、澳門，簽注持有人可在港澳逗留不超過7天。文化體育及旅遊局長楊潤雄今日(25日)出席電視節目時表示，擴大自由行也助香港拓闊客源，相信香港有足夠的承受能力接待上述兩個城市的旅客。



楊潤雄表示，雖然港府希望能有更多的內地城市開放自由行，但亦需要循序漸進，他相信香港有足夠的承受能力。他續指，旅發局將會到兩個城市宣傳，強調香港服務優質，不是要「與人鬥平」。他又指，現時每周青島來回香港的航班有12對，西安來回香港就有6至7對，當局會與航空公司商討，增加兩地來港的航班，相信國泰航空有能力調動，提升運力。