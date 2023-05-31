青年委員自薦計劃 現正接受報名 敢創新 敢發言

青年人勇於創新，敢於發言；能夠有效吸納青年的聲音，對於香港未來發展尤其重要。「青年委員自薦計劃」（「自薦計劃」）是《行政長官2022年施政報告》和《青年發展藍圖》所提及的青年發展重點措施之一。為吸納更多青年參與公共事務，加強與政府的互動互信，政府將進一步擴大「自薦計劃」，目標是在本屆政府任期內將參與計劃的諮詢委員會數目，由現時60多個翻兩倍至不少於180個，發揮作為人才「孵化器」的作用。
年齡介乎18至35歲，並有志服務社會的青年，可自薦成為指定政府諮詢委員會的委員，就不同的政策範疇發表意見，向政府出謀獻策。
「自薦計劃」沒有限定參加者修讀特定學科，或擁有特定專業技能，只考慮申請人是否誠心為社會服務、對有關政策範疇有否認識，以及是否具備良好分析和溝通能力。以往經由「自薦計劃」獲委任的青年均來自不同界別和背景。
不同政策範疇共20個委員會參與自薦計劃
第六期「自薦計劃」現正接受報名，參與的政府諮詢委員會數目增至20個（見附表），涵蓋多個不同的政策範疇，包括: 兒童及青年、創科、教育、環境及可持續發展、商貿、交通、法律、文化藝術、醫療健康、人力資源及公共事務等，都是社會和青年所關注的議題，有興趣的朋友請把握機會於2023年6月29日 (星期四) 前提交申請。
詳情：hyab.gov.hk
查詢：3509 7621
電郵：[email protected]
參與第六期「自薦計劃」的政府諮詢委員會
- 人力培訓三方專責小組（航空）
- 人力資源規劃委員會
- 工業貿易諮詢委員會
- 仲裁推廣諮詢委員會
- 企業支援計劃評審委員會
- 自資專上教育委員會
- 非物質文化遺產諮詢委員會
- 兒童事務委員會
- 食物及環境衞生諮詢委員會
- 建造業創新及科技基金督導委員會
- 促進母乳餵哺委員會
- 香港青年獎勵計劃理事會
- 香港船隊運作諮詢委員會
- 統計諮詢委員會
- 康復諮詢委員會
- 郵票設計諮詢委員會
- 粵劇發展基金顧問委員會
- 碳中和及可持續發展委員會轄下青年及公眾教育工作小組
- 樂齡及康復創科應用基金評審委員會
- 憲法和基本法推廣督導委員會