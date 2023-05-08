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2023-05-08 17:40:00

青年宿舍丨荃灣西如心酒店夥香港菁英會推Home² Youth Hostel 華懋蔡宏興：年輕人放心安居 再為人生拚搏

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(左起)香港菁英會常務副主席林智彬、主席凌俊傑、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興、香港菁英會創會兼永遠榮譽主席施榮忻及如心酒店集團總裁曼寧。

(左起)香港菁英會常務副主席林智彬、主席凌俊傑、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興、香港菁英會創會兼永遠榮譽主席施榮忻及如心酒店集團總裁曼寧。

特區政府在年施政報告及《青年發展藍圖》中宣布擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用合適酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途。為響應民政及青年事務局推出的「青年宿舍計劃─將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，華懋集團今日宣布聯同香港菁英會，於旗下的荃灣西如心酒店合作推出Home² Youth Hostel，預計於酒店低座樓層改劃成青年宿舍，提供最多100個房間、合共200個宿位供18至30歲在職青年申請入住。項目反應熱烈，至今已收到逾千份入住登記意向，超額登記逾5倍，而項目預計於今年第二季開展及營運。

將提供單人大床與雙人床，分海景及城市景觀選擇，月租4,680港元起，初步可住5年。 酒店位處荃灣西站旁，並毗連多個大型商場，交通及購物配套齊全。 宿舍會提供一系列優質酒店服務，包括健身室。 宿舍會提供一系列優質酒店服務，包括游泳池。

月租4,680港元起 「Life Triangle」積分計劃 儲分換住宿優惠 鼓勵宿生貢獻社區

Home² Youth Hostel提供單人大床與雙人床房間、均有海景或城市景觀以供選擇，實用面積大約350至400平方呎，每位宿生將獲獨立衣櫃收納和工作枱，提供一定程度的私人空間，且月租分別是4,980港元(海景)或4,680港元(城市景)，租金遠低於同區住宅租盤，且享有一系列酒店服務。據悉成功入住者將簽署一年生約和一年死約，並提供最長5年住宿期限。

為了鼓勵18至30歲在職青年，能在安居後能回饋社會。營辦商香港菁英會以「Life Triangle」積分計劃，鼓勵宿生參與互動宿舍活動、增值自我、投入社區外展活動的指標。計劃將分為生涯規劃點數、生活技能點數、社區參與及外展點數3種，只要成功參予即可取得Life Point積分，當每年達到200分的要求後，如繼續取得更多積分，即可獲酒店設施優惠或禮品獎賞。是次青年宿舍生活將以文化為主軸，透過中國二十四節氣為主題，提供不同文化生活及與眾同樂的社區參與等，讓年輕人更認識中華文化。

蔡宏興認同計劃切合集團一直以來為社會創造共享價值、平衡「人、繁榮、環境」發展的原則。 華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興(中)，連同一眾香港菁英會執委合照留念。

華懋蔡宏興：探討計劃跟荃灣社區協作 集團其他酒店絕對希望參與

記者會上，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，年輕人踏足社會，應盡力拓闊眼界，提升本身的競爭力。「雖然毋需急於『置業』，但『安居』的需求還是應該得到滿足，這亦是集團支持香港菁英會Home² 青年宿舍的原因。」他又指項目切合集團一直以來為社會創造共享價值、平衡「人、繁榮、環境」發展的ESG原則，如未來先導計劃成功，且獲政府推動支持，不排除集團其他酒店會加入參與。此外，針對宿生在貢獻社會細節，雖然華懋及香港菁英會雙方未有明確活動列表，但會後蔡宏興在傳媒圍訪環節，曾透露希望連結當區組織，如荃灣商會、南豐紗廠等協作，為荃灣帶來更多經濟人文活力，同時關懷本區老弱。

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