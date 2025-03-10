青年宿舍仁愛龍城提供160個宿位 月租4500元起 入住率61%

青年宿舍添新項目！位於九龍城富豪東方酒店內部分樓層、名為「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」昨舉行開幕禮，設有80間雙人房，最多可提供160個宿位，月租4,500元起，租金已包括水電等。項目早前招租，入住率達61%。民青局長麥美娟表示，青年宿舍計劃至今提供超過3,000個宿位，望可繼續紓緩本港青年的住房壓力，開拓人生道路上更多選擇。 民青局推動「青年宿舍計劃——將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，仁愛堂獲富豪酒店集團支持，位於九龍城富豪東方酒店營辦青年宿舍「仁愛龍城」，屬政府資助計劃下的第五個獲批項目。

項目於2024年12月開展，供18至30歲的合資格青年人入住，設有80個房間、160個宿位，每個宿位4,500元至4,650元，租金包括水電、WiFi及每周一次的清潔服務。宿舍內設有健身室、共享空間及無火煮食區。

項目去年10月底開始招租，12月陸續入伙，現時出租率達61%。麥美娟昨在開幕禮致辭時表示，青年宿舍計劃包括資助非政府機構興建和租用酒店轉作青年宿舍，至今提供超過3,000個宿位，部分投入使時間較長的青年宿舍，入住率達八至九成，期望未來能繼續紓緩本港青年的住房壓力。

麥美娟又指，青年宿舍的價值不單止提供住宿，更加是一個促進個人成長的地方，期望青年租戶能夠透過參加不同的活動，在住宿期間自我增值和擴闊社交網絡，以迎接未來人生發展不同階段的挑戰和機遇。 富豪酒店國際集團資深商業副總裁楊博雄很高興能與仁愛堂及政府合作，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，履行企業社會責任並提倡可持續發展。 青年驛站旅舍已收數份標書 就將啟德社區隔離設施改作青年驛站旅舍的計劃，麥美娟透露已在去年底招標，現時已收到數份標書，期望今年中能找到合適營運者，並於今年逐步啟用。

另外，財政預算案提出將積極探討規範籃球博彩活動，麥美娟表示，政府不鼓勵賭博，面對非法賭博問題，將採取多方面措施，包括嚴厲執法、做好宣傳教育及作出規範。