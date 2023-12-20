青年宿舍「仲學舍」陸續入伙 入住率達95% 租客平均25歲

政府2022年宣布擴大青年宿舍計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，第三個項目、位於深水埗「仲學舍」8月起接受申請，至今出租率超過95%。華置行政總裁「甘比」劉陳凱韻表示，項目由構思至落實數個月內完成，申請反應熱烈，目前只餘下2個房間，相信亦很快會全數租出。
「仲學舍」位於深水埗鴨寮街86和88號，項目劉鑾雄慈善基金支持，劉葉淑婉紀念慈善基金有限公司與華人置業集團合作推出；共42間房間，提供最多84個宿位，供18歲至30歲合資格在職青年申請入住。每個宿位平均租金約3千元，已包括水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費。除住宿空間外，宿舍的共享空間有基本設備，包括大型電視、梳化、雪櫃、微波爐、電磁爐、餐桌、洗衣機及多款益智桌上遊戲等。
華人置業集團行政總裁劉陳凱韻出席「仲學舍」啟動禮指，「仲學舍」交通便利且鄰近多項社區配套設施及深水埗「文青區」，配合青年租戶各方面生活需要。她指，項目於8月起接受申請，至今接到上千個查詢，接200至300份正式申請，入住租戶的平均年齡為25歲，男女比例為四比六。首批租戶已於10月初入伙，宿舍會為入住的青年租戶定期安排各種自我增值、服務社群、文化交流等工作坊、講座和社區活動，幫助青年人拓展視野、增強技能；同時，租戶也須在一年內參與不少於200小時的社區或志願服務，為社會作出貢獻，如為基層兒童補習、向有需要人士派發物資等，盼能培養青年的社會責任感，未來在社會盡展所長，繼而貢獻香港、國家以至世界。
她分享，最近氣溫轉冷，宿舍租戶發揮回饋社會精神，舉辦編織頸巾活動，向有需要的長者派發親手編織的「溫暖牌頸巾」，為社會添上暖意。