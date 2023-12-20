青年宿舍「仲學舍」陸續入伙 入住率達95% 租客平均25歲

政府2022年宣布擴大青年宿舍計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，第三個項目、位於深水埗「仲學舍」8月起接受申請，至今出租率超過95%。華置行政總裁「甘比」劉陳凱韻表示，項目由構思至落實數個月內完成，申請反應熱烈，目前只餘下2個房間，相信亦很快會全數租出。

「仲學舍」位於深水埗鴨寮街86和88號，項目劉鑾雄慈善基金支持，劉葉淑婉紀念慈善基金有限公司與華人置業集團合作推出；共42間房間，提供最多84個宿位，供18歲至30歲合資格在職青年申請入住。每個宿位平均租金約3千元，已包括水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費。除住宿空間外，宿舍的共享空間有基本設備，包括大型電視、梳化、雪櫃、微波爐、電磁爐、餐桌、洗衣機及多款益智桌上遊戲等。