青年宿舍｜保良局李兆基青年綠洲年內招租 18至30歲在職青年半價租住5年

保良局響應政府「青年宿舍計劃」，正於李兆基基金捐贈元朗地皮興建一座樓高27層的青年宿舍，名為「保良局李兆基青年綠洲」，建築成本由政府全額資助，保良局負責營運成本，將提供1,680個宿位，讓18至30歲在職青年以半價市值租金租住最多5年，較政府「青年宿舍計劃」規定的市值租金60%更低，項目上蓋建築工程順利平頂 ，預計今年內開始招租。

乘巴士8分鐘到達西鐵站

「保良局李兆基青年綠洲」位於元朗馬田壆，獲政府撥款逾14億元興建，由朗屏西鐵站轉乘8分鐘巴士到達。1,680個宿位中，816間是單人房，面積約15方米(161方呎)，而432間雙人房面積則約20方米(215方呎)，房間設獨立廁所；讓18至30歲青年合資產及入息水平申請入住。首次租期2年，之後可續期至最多5年。

設計以護苗喻青年成長

青年綠洲的標誌以青年為主題，以「Y」及「O」為主體設計，代表年青人Youth如同幼苗一樣，在綠洲Oasis可得到支持一路成長，迎接未來挑戰，張開雙手擁抱生命，如同青年綠洲的理念——期望青年能「 共享現在成就未來」。大樓採用平實環保的風格，設有多項環保節能裝置及可再生能源技術，並有大量綠化及公共空間，配以保良局各項青年發展服務和義工機會，讓青年互相交流、啟發思維，推動青年回饋社會，讓青年綠洲成為一塊滋養青年人成長的土地。保良局董事會主席林潞表示，保良局一直重視青年發展， 而青年綠洲便是一個好機遇讓青年人累積資本，建立人際關係網絡，加深對社區的認識。

保良局在青年綠洲籌備過程中，舉行逾20次青年聚焦小組會談，了解青年對宿舍設計的意見。保良局亦舉辦多項活動，讓青年人一同參與青年綠洲的籌備過程，如與香港知專設計學院傳意設計學系合作，由學生設計青年綠洲的吉祥物，結果共收集到約300份作品，最終選出冠軍得主「綠仔」，其他得獎作品亦會在未來青年綠洲的宣傳中陸續亮相；同學們亦為「示範單位」房間進行佈置裝飾 。