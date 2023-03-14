青年宿舍「青年綠洲」首日招租500人申請 設單雙人房月租最平2950

響應政府「青年宿舍計劃」而興建的「保良局李兆基青年綠洲」昨起招租，截至下午5時已有近500人透過網站申請。房間面積介乎179至240方呎，月租2,950至4,200元，對象為18至30歲合乎入息及資產的在職青年，最長可住5年；料首批單位5月開始入伙。民政及青年事務局長麥美娟表示，會加快多管齊下，包括資助非政府機構租合適酒店和旅館提供宿位，增加青年宿舍數量。圖︰林俊源
青年綠洲位於元朗大樹下西路18號，由李兆基基金捐出地皮，政府全額資助建築成本，保良局營運。樓高27層，提供1,680個宿位，包括有816間單人房及432間雙人房，面積介乎179至240平方呎，租金介乎2,950至4,200元，實際租金按房型、房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂。
房間備有床具、雪櫃等基本家具，設獨立廁所及浴室，但需共用廚房、洗衣房。大樓亦設圖書館、籃球場、平台花園及停車場等公共設施。保良局亦提供包括各項生涯規劃及理財教育培訓、義工服務等活動。
招租對象為18至30歲在職青年，須合乎資產和入息限制。首次租期2年，期滿可續約，最多住5年。項目與最近輕鐵站步程約13分鐘，距離朗屏西鐵站就相距約20分鐘，但有小巴及巴士途經上址。保良局主席陳正欣指，運輸署承諾入伙後會加密巴士班次，亦會增加特別路線，不過希望在環境及交通便利上取得平衡，並指由宿舍步行到地鐵站和單車徑，是一個不錯的運動距離。
將加快推出酒店旅館宿位
麥美娟指，青年綠洲是目前第二個青年宿舍，提供最多宿位，政府撥款金額亦最高，達14.4億元。當局會加快多管齊下，包括資助非政府機構租合適酒店和旅館提供宿位，增加青年宿舍數量，目前已有幾間不同地區的酒店願意加入。當局亦會在合適賣地項目加入招標條件，要求發展商提供一定數目青年宿舍單位。
恒基兆業地產董事黃浩明指，李兆基2015年捐出土地興建青年宿舍，盼可助年輕人用較相宜的租金，享有自己的居住空間，同時增加儲蓄，邁向理想。
項目昨起招租，申請人須於4月3日晚上11時59分或之前完成提交申請，而首輪抽籤日期為4月4日，以安排面見次序。如符合資格便可選擇入住的單位，料首批住客5月起入伙。
申請資格
香港永久性居民 截至今年3月31日，已滿18歲但未滿31歲
現為在職人士(全職/兼職/自僱均可)月入上限2.5萬元(二人上限共5萬元)
總資產上限38萬元(二人上限76萬元)沒持有香港住宅物業