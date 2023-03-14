青年宿舍「青年綠洲」首日招租500人申請 設單雙人房月租最平2950

響應政府「青年宿舍計劃」而興建的「保良局李兆基青年綠洲」昨起招租，截至下午5時已有近500人透過網站申請。房間面積介乎179至240方呎，月租2,950至4,200元，對象為18至30歲合乎入息及資產的在職青年，最長可住5年；料首批單位5月開始入伙。民政及青年事務局長麥美娟表示，會加快多管齊下，包括資助非政府機構租合適酒店和旅館提供宿位，增加青年宿舍數量。圖︰林俊源

青年綠洲位於元朗大樹下西路18號，由李兆基基金捐出地皮，政府全額資助建築成本，保良局營運。樓高27層，提供1,680個宿位，包括有816間單人房及432間雙人房，面積介乎179至240平方呎，租金介乎2,950至4,200元，實際租金按房型、房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂。

房間備有床具、雪櫃等基本家具，設獨立廁所及浴室，但需共用廚房、洗衣房。大樓亦設圖書館、籃球場、平台花園及停車場等公共設施。保良局亦提供包括各項生涯規劃及理財教育培訓、義工服務等活動。

招租對象為18至30歲在職青年，須合乎資產和入息限制。首次租期2年，期滿可續約，最多住5年。項目與最近輕鐵站步程約13分鐘，距離朗屏西鐵站就相距約20分鐘，但有小巴及巴士途經上址。保良局主席陳正欣指，運輸署承諾入伙後會加密巴士班次，亦會增加特別路線，不過希望在環境及交通便利上取得平衡，並指由宿舍步行到地鐵站和單車徑，是一個不錯的運動距離。

