青年宿舍7間正營運提供3070宿位　平均入住率八成半

青年宿舍有5個項目由酒店或旅館改變用途而成。(資料圖片／鍾式明攝)

政府在2011年《施政報告》提出的青年宿舍計劃，截至現時共有7個青年宿舍投入營運，包括兩個由政府全資興建和5個經「酒店和旅館轉作青年宿舍用途資助計劃」下推出，7個項目合共最多可提供3,070個宿位。

民政及青年事務局回覆立法會特別財委會書面提問稱，青年宿舍計劃除可回應青年對擁有自住空間的期望，亦希望住宿者參加青年宿舍提供的支援及訓練而有所得益。目前兩個由政府全資興建並已運作的青年宿舍，包括2020年啟用的香港青年協會青年宿舍PH2，以及2023年啟用的保良局李兆基青年綠洲，兩者合共估計可提供1,760個宿位。

至於從酒店和旅館轉為青年宿舍用途的5個項目，包括灣仔的BeLIVING Youth Hub、深水埗仲學舍和九龍城仁愛龍城青年宿舍等，合共最多提供1,310個宿位。民青局指，現時每個宿位平均月租介乎約2,500元至5,900元，截止今年2月底7間宿舍共接獲逾1萬份申請，除一般租戶流轉外，5間已運作最少1年的青年宿舍房間入住率，平均約達八成半。

5政府全資興建項目尚未落成

至於5個尚未落成的政府全資興建青年宿舍項目，在旺角、渡船角和上環分別有項目正進行建築工程，預計明年至後年竣工，而在元朗和灣仔的項目分別正進行施工前工程和技術可行性研究，預計竣工日期待定。