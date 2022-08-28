青年扶貧｜陳國基：居劏房初中生約六成為新移民 語言不適應導致惡性循環

政務司長陳國基今早在一個電台節目表示，用來扶持弱勢基層初中生的「共創明Teen計劃」2千個名額，會在9月開學後，透過學校及地區網絡提名參與，如有意參與的學生今年未能成功參與，亦希望可安排他們明年參加。



陳國基說，經過落區及翻查文獻理論，總括基層兒童因父母工作繁忙，及因家庭環境原因以致他們對世界視野狹窄，不少初中生甚少離開自己居住區域。他指，統計上有六成半居住劏房初中生為新移民，另外約兩成為少數族裔人士，香港土生土長小朋友較少。

適應廣東話成障礙

他說：「新移民他們來到香港，當然他們要適應習慣。另外他的語言方面有部分可能在聽、說廣東話方面都有少許困難要適應，令到他們的自信心下跌很多。他們越是這樣，就會出現惡性循環，他們不敢外出，不敢與人交往，放學就會躲在家中，久而久之我們認為對他們的發展很有影響。」