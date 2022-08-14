青年新世界調查︰僅44%認同辛勤工作改變家庭生活

青年新世界調查發，市民對「透過辛勤工作可以改變自己和家人的生活」意見分歧，認同的只有四成四，同時有四成半表示不認同。團體按據出生地做交叉分析，更多內地出生受訪者（56.1%）表示認同有關講法，比率高過香港出生受訪者（38.5%）高。

此青年新世界於7月11至24日，以音頻電話隨機抽樣，成功訪問了1,135名18歲以上香港市民。至於同「經濟發展就可以令所有市民受惠」，亦只有41.1%人認同，以年齡組別細分，18-29歲和30-39歲的青年，分別只有36.4%和27.6%青年認同，比率均低過其他年齡層，團體認為這反映青年認為自己無法從經濟發展成果中得益。

至於向上流機會，，最多受訪市民認同應透過持續進修（63.7%），其次為取得大學或以上學歷（59.7%），另外僅有約四成受訪市民認同可以透過創業（42.5%）向上流動。69.8%傾向認同擁有專業資格是成功向上流動的客觀表現。現時整體生活質素發現，62.1%人覺得自己現時與五年前差不多，而有32.8%表示自己的生活質素變差，15.7%認為自己變好。

團體建議，是次調查卻發現約一半受訪市民認為現時香港的經濟發展無法惠及所有市民，結果反映逾半市民從觀感上無法感受到「做大個餅」帶來的經濟成果。期望特區政府積極回應，在新形勢下重新思考政府與市場的關係，調整政府在經濟分配上的職能，「拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進」。同時為持續進修基金應在幫助創科人才提升技能方面發揮更多主動角色，鼓勵青年人透過持續進修，培養適切市場需求的專業資格，推動青年向上流動。