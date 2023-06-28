青年易因搵快錢參與違法工作 13歲少女援交搵快錢染性病

暑假將至，不少青年趁假期搵兼職賺錢，但有人為了「賺快錢」參與違法工作。香港青年協會針對服務對象的研究顯示，過半數人過去一年曾參與不當工作，另有三成受訪者過去一年曾參與潛在危機工作，如派發有違法風險的傳單。有13歲少女想搵快錢滿足購買名牌慾望，參與性工作更因此染上性病。中心指，部分青年守法意識薄弱及其「揾快錢」心態，易墮法網；建議提升守法教育，培養法治素養。
香港青年協會青年違法防治中心去年12月至2月，訪問377位服務對象，受訪者介乎12至24歲。過半數人過去一年曾參與不當工作，當中七成屬違法工作，涉黑社會或暴力、毒品、滋擾或刑毀。另有三成受訪者過去一年曾參與潛在危機工作，包括派發有違法風險的傳單(35.1%)、「睇場」(17.5%)及借貸服務(12.3%)。除受朋輩影響，亦有54.7%透過網上接觸到不當工作。
參與不正當工作的原因是「容易搵錢」(62.6%)、「收入可觀」(42.6%)及「唔辛苦」(31.1%)、沒有認真思考可能出現的法律刑責(42.6%)，以及認為能夠逃避法律刑責(40.5%)。青協青年違法防治中心督導主任李少翠稱，互聯網傳播速度快、範圍廣泛為不法分子提供了隱蔽的招攬手段，而青年往往欠缺足夠判斷力及守法意識，部分亦誤以為網絡世界無跡可尋，可單獨行事，卻低估被捕風險，參與起底、網上行騙及網上售賣色情相片等網上違法工作。
曾參與不當工作者逾九成非雙失
研究發現，逾九成曾參與不當工作的受訪者並非俗稱「雙失」(失業、失學)青年，當中逾半來自健全家庭，雖有穩定工作或學業，但仍會參與不法工作。13歲阿欣來自健全家庭，但與家人關係緊張，喜愛名牌故想搵快錢，朋輩影響下從事性相關的工作，其後更在社交平台貼性感相吸引他人「問價」參與性工作，因在工作場所打架而被捕，後來發現染上性病，為免家人失望才「收手」。15歲阿揚因不夠零用錢，在朋友介紹下參與販毒工作，警方在街上截查被捕，判18個月感化令。
李少翠表示，以往社會可能忽略來自普通家庭的青年，正如「中規中矩的同學不會受老師注意」，惟青年首次從事不當工作已可能涉及嚴重犯罪。她亦稱，青年守法意識薄弱，抱有「少付出，高回報」的心態賺快錢，欠缺足夠判斷力而墮入法網，建議提升守法教育，培養法治素養。
研究學術顧問、城大社會及行為科學系教授黃成榮坦言，「犯罪不是古惑仔專利」，部分年輕人想搵快錢，或期望獲取認同，想藉賺到錢「話俾父母聽，其實我係得嘅」。他寄語青年不要有「一步登天」心態，強調要三思後行，否則易誤入歧途；又呼籲家長多與子女溝通，提供自由討論空間，引導孩子思考，加强正面支援。