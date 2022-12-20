青年發展藍圖逾160項措施 建網絡數據儀表板  包容不同背景

政府公布青年發展藍圖，分「探索」、「希望」、「自強」和「建設」4個篇章，涵蓋逾160項措施，包括建立青年網絡，集合曾參與不同局方舉辦活動參加者，為他們提供培訓、體驗等活動，長遠冀成青年人才庫，又計劃設立針對青年一站式資訊手機應用程式，繼續推展青年宿舍，並將再推出「港人首置」項目，增加青年宿位。目標青年為剛升中的12歲至在39歲青年。

麥美娟：不會對有興趣青年審查政治傾向

藍圖亦計劃加強各青年委員會、自薦計劃等。民政及青年事務局長麥美娟表示，不會對有興趣青年審查政治傾向，只要符合表格所列客觀條件，如符合年齡均可被考慮。她指，藍圖並非特效藥，也非針對某事件報告，目標冀以新思維、新手法，沉浸式工作導向正向思維，主動聯繫青年、讓他們了解政府工作，建立信任和消除誤解。當局又指，即使曾涉暴動等罪青年，被定罪後和服刑後也歡迎自薦。

麥美娟並指，藍圖希望建立青年發展型社會，工作推展期間有年青人參與，例如平台、應用程式的名稱、展示內容等均會諮詢青年。她說，過去諮詢會，中學生主要不青涯規劃問題，dse畢業生不清楚有甚麼工作，希望藍圖措施可回應訴求，並說160項措施會保持更新和適時增加。

其他措施包括加深國家認識，培養愛國愛港；製定青年儀表板，整理相關數據，讓社會了解青年發展趨勢，數據包括就學比率、青年初創企業數字、五年內有意置業青年比例等。