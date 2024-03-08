青年科學家峰會探索再生醫學科技

生命健康科技是香港銳意發展的創科產業，財政司司長陳茂波在最新《財政預算案》中再提到香港在生命健康科技的基礎科研實力深厚，具備條件成為國際生命健康科技中心。由香港青年科學院（YASHK）及香港中文大學等機構舉辦的青年科學家峰會首場分會議今日（8日）舉行，以「生命科學」為主題，探討再生醫學領域中新興科技和幹細胞在疾病治療中的應用，吸引全球逾百位青年科學家、學者、專業人士和公眾參與。

出席會議的心臟再生研究的先驅、美國杜克大學再生生物中心主任肯尼斯‧波斯分享了斑馬魚心臟再生研究方面的重要進展，中國科學院上海生物化學與細胞生物學研究所教授周斌介紹其成體心臟再生的研究。