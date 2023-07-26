青年節@HK 2023｜陳國基勉勵青年以正向思維面對成敗得失，鼓勵大眾踴躍參與。

陳國基：青年要堅定信心、迎難而上

陳國基於啟動禮致辭時說，本屆特區政府上任以來，非常重視青年發展。他指，2023年「青年節」的主題是「正向思維」，以「正向新世代．未來更『青』彩」為口號。

陳國基表示，青年是香港的未來、希望和棟樑，亦是推動社會和經濟長遠發展的引擎。從小培養青年的正向思維，對於他們的成長成才非常重要。人生漫漫長路，難免會遇上高低起跌；最重要的是正向樂觀地面對成敗得失，要堅定信心、迎難而上，才能夠乘風破浪、揚帆遠航。



陳國基續說，在政、商、民三方的通力合作下，首屆「青年節」雲集了超過100項活動，希望做到包羅萬有、各適其適，全方位促進青年的正向思維。他鼓勵青年踴躍參加各項「青年節」的活動，並呼籲社會各界支持和參與「青年節」。



啟動禮的其他主禮嘉賓有民政及青年事務局（民青局）局長麥美娟、民青局常任秘書長林雪麗、民青局副局長梁宏正、青年專員劉家麒、青年發展委員會副主席梁毓偉、青年發展委員會青年節行動小組召集人郭永亮及香港賽馬會董事黃嘉純，多個參與機構的代表亦有出席活動。

活動均有正面思維元素

至於「青年節@HK」其中一個亮點項目是由非牟利機構「愛望基金The WEMP Foundation」舉辦的「正面思維系列 擁抱青春音樂劇」。音樂劇會在 100 間中學巡迴演出，劇中的演員會與愛望基金青年團隊合作，向師生分享實現理想的經驗，從而激發年輕人勇於追夢。

團體可申請任「青年節」夥伴

至於民政及青年事務局表示，團體若有意把活動納入「青年節」的節目表和刊登於「青年節」的官方網頁，可申請成為「青年節」的夥伴活動；而政府亦特別感謝「香港賽馬會慈善信託基金」捐款贊助多項「青年節」活動。