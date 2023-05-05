青年置業信心不過半 聯席倡隔離設施做青年宿舍

政府早前發布《青年發展藍圖》，提出設立青年宿舍等措施，幫助青年解決住屋問題。惟「關注青年住屋聯席」調查發現，不少青年對成功置業的信心，以10分為最高，平均僅約4分。有近半受訪者稱需花10年以上方儲蓄到首期。聯席建議政府推出「免息貸款計劃」，提高居屋的青年或單身人士配額，並將部分社區隔離設施轉作青年宿舍。

「關注青年住屋聯席」上月透過社交平台問卷訪問400名青年，50.5%受訪青年希望買居屋或綠置居，48%青年冀買私人樓宇，亦有47.2%希望購買首置盤。至於置業的重要性，以10分為最高，有42%受訪者給予最高分數的10分，平均亦有7.93分。惟被問及對成功置業的信心，平均僅得4分。有45.5%受訪者認為，自己需花10年以上方儲蓄到首期。

調查同時發現，有55%受訪者未有聽過藍圖中的青年住屋內容。而受訪青年大致支持年內推出「首置」項目、改裝酒店為青年宿舍，以及將部分社區隔離設施轉為青年宿舍。受訪者主要希望政府可提供「首置免息貸款」(79.8%)、增建「首置盤」(67.5%)，以及居屋增撥配額予青年或單身者(61.5%)等。

促研推出首置免息貸款先導計劃

關注青年住屋聯席促請當局研究推出「首置免息貸款」先導計劃，制定適量名額協助首置人士達成置業夢想；並且推出更多居屋單位和提高青年或單身人士的配額。他們亦相信，當局去年推出的「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，可進一步增加資助房屋的供應，建議當局提供彈性，提高青年置業的機會。

惟聯席擔心，通關後旅遊及酒店業逐步復甦，或影響酒店和旅館轉作青年宿舍的意欲；建議當局將部分社區隔離設施轉作青年宿舍，補充宿位供應。