青年「將功補過」成幫兇 老翁受騙失1600萬

再有長者墮入假冒官員騙案。一名74歲老翁接獲自稱內地執法人員的來電，指他在內地干犯刑事案件，他之後分多次合共把1,600萬元轉帳至騙徒指示新開設的戶口，款項最終被詐騙集團先後轉走。警方接報後拘捕一名19歲本地男子，調查後相信他可能都是詐騙受害人，執行「秘密任務」以「將功補過」。
警方上周三接獲報案指，一名74歲老翁早前接獲自稱內地執法人員的來電，提到老翁在內地干犯刑事案，因此要進行財富調查，要求他將所有資產轉帳至指示他開設的3個新銀行戶口「調查」，同時要交出戶口密碼。老翁不虞有詐照做，先後將合共1,600萬元分批轉帳到戶口，其間騙徒為確保有足夠時間轉走款項，安排老翁先後入住兩間本地酒店，減低他聯絡他人的機會，款項最終在7日內分多次被提走。
騙徒兩度上門派文件
據了解，受騙老翁為一名會計師。警方調查發現，詐騙集團為令受害人更加相信，曾經派員親身上門送遞「保密令」和「調查令」各一份。最終由銀行發現受害人戶口有可疑轉帳揭發事件，警方上周三接報後再通知受害人，他才驚覺墮入騙局。經調查後，警方上周六在機場以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名19歲本地男子。
東區警區刑事調查隊第五隊督察陳耀禧稱，19歲男子有份送文件和安排受害人入住酒店，進一步調查發現他可能都是詐騙案受害人，詐騙集團訛稱他涉及內地案件，如要減輕罪責就要執行「秘密任務」以「將功補過」，被捕人因而反成幫兇牽涉在內。警方提醒，詐騙集團除騙財亦會物色無辜人士協助詐騙，呼籲尤其年輕人要特別提高警覺。