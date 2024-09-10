青年「將功補過」成幫兇 老翁受騙失1600萬

再有長者墮入假冒官員騙案。一名74歲老翁接獲自稱內地執法人員的來電，指他在內地干犯刑事案件，他之後分多次合共把1,600萬元轉帳至騙徒指示新開設的戶口，款項最終被詐騙集團先後轉走。警方接報後拘捕一名19歲本地男子，調查後相信他可能都是詐騙受害人，執行「秘密任務」以「將功補過」。

警方上周三接獲報案指，一名74歲老翁早前接獲自稱內地執法人員的來電，提到老翁在內地干犯刑事案，因此要進行財富調查，要求他將所有資產轉帳至指示他開設的3個新銀行戶口「調查」，同時要交出戶口密碼。老翁不虞有詐照做，先後將合共1,600萬元分批轉帳到戶口，其間騙徒為確保有足夠時間轉走款項，安排老翁先後入住兩間本地酒店，減低他聯絡他人的機會，款項最終在7日內分多次被提走。