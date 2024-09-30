青科院科研工作坊逾百學生參加　了解寵物心理病檢測

港府重視創科人才，香港科學院轄下之香港青年科學院日前舉辦科研工作坊，有逾百學員參與。有畢業學員指參觀實驗室時感受到科研氣氛，並能了解一系列創新研究，最難忘為寵物檢測心理疾病的項目，結合了科技與人文關懷。
香港科學院轄下之青科院第三屆「研知有你」工作坊共有104位學員畢業，為歷屆最多。港科院院士陳子亭在工作坊畢業禮的座談會上勉勵一眾學生，建議他們在中學階段打好基礎，對各科目有基本知識，同時要願意跟跨學科人員合作，發揮「一加一大於二」的效應；家長應給予子女空間建立興趣。青科院創院院士劉特斌則建議學生，毋須過早限制自己專注發展某一種專長，應多涉獵不同範疇，會對日後科研之路有更大啟發。
工作坊讓中學生向科學家取經
畢業學員之一、聖士提反女子中學學生張詩欣表示，實驗室參觀活動令她親身體驗科研氣氛之餘，也能深入了解一系列創新研究，其中最難忘一個為寵物檢測心理疾病的項目，完美地結合科技與人文關懷，令人領略到科技創意和感性一面，形容工作坊為她開啟「一扇通往科研世界的大門」。
青科院副院長馬桂宜表示，今屆活動包括了科學家分享會、實驗室參觀和短片拍攝比賽等，讓對科學有興趣的中一至中五學生有機會接觸科學家，了解他們的學習和研究歷程和科研項目怎樣進行，盼望學生能找到屬於自己的學習和科研方向。