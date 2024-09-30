青科院科研工作坊逾百學生參加　了解寵物心理病檢測

港府重視創科人才，香港科學院轄下之香港青年科學院日前舉辦科研工作坊，有逾百學員參與。有畢業學員指參觀實驗室時感受到科研氣氛，並能了解一系列創新研究，最難忘為寵物檢測心理疾病的項目，結合了科技與人文關懷。

香港科學院轄下之青科院第三屆「研知有你」工作坊共有104位學員畢業，為歷屆最多。港科院院士陳子亭在工作坊畢業禮的座談會上勉勵一眾學生，建議他們在中學階段打好基礎，對各科目有基本知識，同時要願意跟跨學科人員合作，發揮「一加一大於二」的效應；家長應給予子女空間建立興趣。青科院創院院士劉特斌則建議學生，毋須過早限制自己專注發展某一種專長，應多涉獵不同範疇，會對日後科研之路有更大啟發。