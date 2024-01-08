青衣一周兩斷電 環境局震驚 謝展寰點名中電及高層：十分失望

青衣一周內兩度發生電力故障，環境及生態局長謝展寰高調向中電表關注！繼元旦日青衣牙鷹洲街變電站故障致電壓驟降後，青衣長安邨二期安湄樓昨日變電站有電纜疑故障，致大廈一度停電超過一小時，近400戶居民受影響。環境及生態局昨兩度發文，更罕有點名中電及其高層，指「謝展寰今天(昨天)向中電總裁羅嘉進先生表達感到十分失望。」在首篇貼文中則指「已經指示中電立即派人出來解釋……」該局稱已要求中電全面檢視電力供應系統，機電署今日會與中電開會跟進事故，並要求對方兩周內提交詳細報告。中電向受影響客戶致歉，指會深入調查原因，又稱昨日事故與元旦日故障無關。

事發在昨早9時38分，青衣長安邨安湄樓一個變電站發生電纜故障，致388個住戶一度停電，經搶修後大約在11時04分恢復電力供應，停電約1.5小時。有居民稱，事發時在安湄樓聽到一聲巨響，隨後「跳電」；亦有附近居民指「閃了一下」，但未有停電。此外，有住戶因停電而被困𨋢內至少45分鐘。消防處由早上9時58分至10時14分，在青衣不同地方接獲4宗困𨋢報告。 事後兩名青衣區議員盧婉婷及彭熠銘均有到場了解情況。盧婉婷表示，事出突然，期間有接獲居民求助，而安湄樓樓下有安老院，因有後備電故主要服務未受影響；又指將在區議會跟進事件，要求中電檢視附近屋苑的電力。

一條1.1萬伏特電纜疑故障 中電輸電及供電業務部東西區總監吳紹倫事後到現場了解。他表示，事發約早上9時38分，變電站內一條1.1萬伏特的電纜懷疑發生故障，300多住戶受影響；經復修工作後，所有客戶在早上約11時04分恢復供電，停電約一個多小時，會深入調查事故原因。吳紹倫又指，由於事故同時引致電壓驟降，附近大廈有機會短暫出現眨燈但未有停電，又指今次事件與青衣牙鷹洲街變電站冒煙並無關連。中電就事故引起客戶不便致歉，稱已安排工程人員巡查長安邨內的供電設備，正調查事故起因，會嚴肅跟進。 機電署要求中電兩周內提交報告 環境及生態局昨午先後以【青衣再次發生停電事件】及【青衣電力事故】為題，兩度在社交媒體發文。首篇帖文對在短時間內有兩次電力事故表示極度關注和震驚，又稱「已經指示中電立即派人出來解釋」；其後局長謝展寰更特別點名中電總裁羅嘉進，指就中電短時間內發生兩宗非因惡劣天氣等外在原因導致的電力事故，感到十分失望。 政府傍晚再發稿，指已要求中電立即展開全面檢視其電力供應系統，並進行預防性的檢查維修安排，確保事件不會再次發生。機電署會在今天與中電開會及具體跟進，並向環境及生態局報告。局方亦會檢視政府在監管方面有否可以加強的地方，改善電力公司表現。當局又指，機電署事故後已立即派員到現場調查成因以及確定有否發生爆炸，並繼續與中電跟進及監察修復工作。機電署方已要求中電盡快查明整件事故和成因，並在兩星期內提交詳細報告。署方會繼續和中電密切聯繫跟進，並敦促中電採取適當的跟進及改善措施。署方又指，會加強巡查電力公司的設施及營運工作，監察其技術及電力安全表現。